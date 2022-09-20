«Препарат жутко давил на нос»: Тагильчанка обвинила косметолога в проблемах со здоровьем после «уколов красоты»

Ирину привлекли хорошие отзывы и доступные цены на процедуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила захотела улучшить свою внешность. Выбор пал на косметолога, о котором она прочитала в социальных сетях. Изначально, посетительница пришла на процедуру мезотерапии глаз, но ее уговорили поставить гиалуроновые филлеры в носослезную борозду.

Правда, после процедуры ее глаза опухли, и отек не спадал несколько недель. Косметолог уверял, что филлер должен набрать воду и результат можно будет увидеть только через месяц. О своем неудачном походе на «уколы красоты» Ирина Тамакулова (имя изменено – Прим. Ред.) рассказала «КП-Екатеринбург».

ОТГОВОРИЛИ ОТ ЖЕЛАЕМОЙ ПРОЦЕДУРЫ

После родов Ирина Тамакулова стала замечать, что ее синяки под глазами стали заметнее. К тому же, они отекали. В социальных сетях Ирина была подписана на косметолога Юлию из Нижнего Тагила, которая работает в косметологическом кабинете по Вагоностроителей, 12. Ирина и Юлия уже были знакомы. По словам Ирины, раньше косметолог работала в фитнес-клубе администратором. Ирину привлекли хорошие отзывы и доступные цены на процедуры. 10 августа она записалась к Юлии на мезотерапию глаз.

- Я приехала к Юлии на мезотерапию век 10 августа. Но она сказала, что в моем случае это бесполезно. Она предложила коррекцию носослезной борозды с помощью филлера за 10 700 рублей. Юлия в этот же день попросила предоплату в 4 000 рублей. Она объясняла это тем, что ей надо закупить филлер, а она только вышла из отпуска, а денег нет. Запись на эту процедуру назначили на 12 августа, - рассказала Ирина Тамакулова.

Как отмечает Ирина, она не запрашивала у косметолога медицинскую лицензию и дипломы об окончании института по профилю «Инъекционная косметология».

Для процедуры коррекции носослезной борозды ей предложили корейский препарат - QT Fill n Deep. Отметим, что он имеет сертификат на официальном сайте Росздравнадзора.

- Мне ввели препарат, по 0,5 миллилитров в каждую борозду. Из-за этого мне жутко давило на нос. Он опух и стал широкий, как у мужика. А другая часть филлера мигрировала в щеки и ощущалась «колбаской», - отмечает пациентка Ирина.

Пациентка отмечает, что после процедуры у нее распухла переносица. Фото: читатель «КП»

Новый облик Ирины был далек от того, который она желала увидеть. Клиентка отмечает, что косметолог ее уверяла, что результат можно увидеть спустя две недели после процедуры.

- Я полностью доверилась ей, и даже не знала, что этот филлер настолько по цене бюджетный. Также не думала о том, что его не используют для заполнения носослезной борозды. Я написала косметологу, скинула фото и описала весь этот ужас. Также я просила вернуть деньги. Она мне ответила, что надо ждать месяц, пока филлер наберет воду, - рассказала Ирина.

РЕШИЛА ПРИЙТИ К ДРУГОМУ КОСМЕТОЛОГУ

По словам Ирины, она заметила, что ее внешний вид не становится лучше. А спустя 14 дней после процедуры, она решила выводить филлер у другого косметолога. Теперь же Ирина не жалуется на самочувствие.

- У меня были сильные отеки в области вокруг глаз. Мне даже пришлось сидеть дома, потому что я стеснялась. Повторного приема у Юлии не было, меня на него никто не звал. Другой косметолог подтвердил мне, что ввели филлер неправильно. Также мне сказали, что этот препарат не подходит для коррекции носослезной борозды, - рассказала Ирина.

В свою очередь, косметолог Юлия рассказала, что с Ириной они были незнакомы, а процедуру женщине провели 10 августа. Кроме того, по словам Юлии, она давала посетительнице подробную консультацию и приглашала на повторный прием.

- Она просила сделать мезотерапию. Но у человека пигментация и есть провал в слезной борозде, а вены расположены близко к коже. Я ей предложила заполнить провал филлером. Я объяснила клиентке, что эту процедуру нужно будет проводить повторно. Она сказала, что готова к ним. Никаких медицинских документов и дипломов, она у меня не запрашивала. Я предложила оставить предоплату. Процедурой она осталась довольна, - рассказала «КП-Екатеринбург» косметолог Юлия.

Но спустя две недели Ирина стала присылать Юлии свои фото и говорить, что результат ее не устраивает.

- Я ей предложила созвониться, все обсудить. Просила ее прийти на повторный прием, чтобы я смогла сама посмотреть, как встает филлер в тканях. В ответ она только прислала мне свои фото и сказала, о нежелании явиться на прием. Но настояла на том, чтобы я вернула ей деньги. Я ей сказала, что нужно выждать время, чтобы препарат встал в тканях. Этот гиалуроновый филлер не какой-то «серый», он обычный. Я считаю, что пациентке кто-то сказал, что он дешевый и некачественный, - продолжает Юлия.

Также косметолог Юлия отмечает, что она не отказывается вернуть часть средств пациентке. Однако, сама пострадавшая, по ее словам, на прием приходить отказалась.