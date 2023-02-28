Анестезиолога, из-за ошибки которого умер ребенок, отказались выпускать из тюрьмы

Анестезиолога арестовали на четыре года за день до смерти мальчика. Фото: Юлия Липинская

Московский суд избрал меру пресечения для анестезиолога, обвиняемого в гибели шестилетнего ребенка. В феврале 2019 года родители привели двухлетнего Федю Святова в стоматологическую клинику Подмосковья. После неправильного наркоза мальчик на 3,5 года впал в кому. Спасти Федю так и не удалось – его не стало 15 декабря 2022 года.

«СЛУЧИЛСЯ ОТЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА»

Феде было 2,5 года, когда Ирина и Иван Святовы привели его на прием к стоматологу в клинику «НИКОР-мед». Мальчику назначили лечебные процедуры под наркозом. Его увели в кабинет, а примерно через час дверь кабинета случайно открылась, и Ирина увидела страшную картину.

После неудачного наркоза мальчик впал в кому на 3,5 года. Фото: Ирина Святва

- Сын лежал уже весь черный, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мама мальчика Ирина. - Его сердце останавливалось, а анестезиолог двумя пальчиками нажимал ему на грудную клетку, но это помощь для шестимесячных младенцев. Мы с мужем медики: я врач скорой помощи, он фельдшер, поэтому сами все знаем. Ваня влетел в кабинет, потребовал дефибриллятор и через 20 минут смог запустить сердце сына.

Федю на скорой отвезли в реанимацию в Морозовскую больницу, где он впал в кому. На фоне отравления газом и остановки сердца у мальчика случился отек головного мозга. Отравление наркозным газом произошло из-за того, что его использовали на непроверенном оборудовании.

На протяжении 3,5 лет за жизнь ребенка упорно боролись его родители, врачи и реаниматологи, но спасти ребенка так и не удалось. Феди не стало 15 декабря 2022 года.

За жизнь ребенка боролись родители и врачи. Фото: Ирина Святва

«ПОГУБИЛИ МОЕГО СЫНА!»

За день до смерти Феди Святова специалистам клиники вынесли приговор. Анестезиолога стоматологической клиники Николая Коробейникова арестовали на 4 года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а заведующему клиникой Ивану Голоусикову дали 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Сотрудники клиники были признаны виновными по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью или смерть).

После смерти Феди его родители обратились к юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской и совместно с ней составили обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, после которого он взял дело на контроль.

- Я считаю крайне несправедливым наказание, которое вынесли врачам клиники, а также то, что его избежала директор клиники Надежда Коробкова. Они хладнокровно погубили моего сына! Анестезиолог выйдет по УДО через два года и продолжит калечить людей?! Я требую максимальный срок – 6 лет, - заявила мама Ирина Святова.

Николай Коробейников присутствовал на нем по видеосвязи. Фото: Юлия Липинская

ОТЛОЖИЛИ ПРЕНИЯ

28 февраля в Московском областном суде состоялось заседание, на котором рассматривалась аппеляция по делу сотрудников клиники. Николай Коробейников присутствовал на нем по видеосвязи, заведующий клиникой Иван Голоусиков написал заявление, чтобы дело рассмотрели в его отсутствии, сославшись на подготовку к операции на глаза. Адвокаты подсудимых потребовали оправдать обоих, заявив, что экспертизы были проведены незаконно.

- На этом заседании мы впервые предоставили медицинское свидетельство о смерти Феди и потребовали переизбрать меру пресечения, - поясняет юрист Юлия Липинская.

Семья Феди требует для сотрудников медицинской клиники максимальный срок. Фото: Ирина Святва

После изложения позиций сторон процесс был перенесен на 23 марта 2023 года для подготовки сторон к прениям. Николая Коробейникова оставили под стражей в СИЗО.

- В связи с заявлением о незаконности проверенных экспертиз на базе Следственного комитета мы будем писать повторное обращение главе СК РВ Александру Бастрыкину об оказании содействия в данном вопросе и получения разъяснений относительно законности экспертных заключений, а также организации содействия в том, чтобы виновные лица не смогли избежать наказания, - заключила Юлия Липинская.

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