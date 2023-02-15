Московские врачи достали из легких малышки 18-сантиметровый катетер

Местные врачи отказывались проводить операцию, так что Даша жила с катетером больше девяти месяцев. Фото: Анастасия Зырянова

Московские врачи достали из легких малышки из Заречного 18-сантиметровый кусок катетера. С ним в организме девятимесячная Даша Зырянова прожила с первого дня жизни. Она родилась недоношенной 30 апреля 2022 года в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) в Екатеринбурге.

Даше установили катетер, но его часть оборвалась и через вену попала в легочную артерию. Врачи отказались оперировать ребенка, заключив, что катетер никакой угрозы ее здоровью не несет.

Катетер через вену попал в легочную артерию малышки. Фото: Анастасия Зырянова

- В Областной клинической больнице кардиолог объяснял, что операцию можно будет сделать только на открытом сердце, а малышка может ее не перенести, - рассказала мама девочки Анастасия Зырянова. - Позднее мы познакомлюсь с родителями мальчика Димы, у которых случилась такая же беда. Они добились успешной операции по извлечению катетера в Москве, так как доказали, что он опасен для здоровья.

Родители девочки Анастасия и Вадим Зыряновы почти девять месяцев пытались добиться того, чтобы их дочь прооперировали и достали инородное тело из ее организма, а также чтобы виновные в ошибке были наказаны. После двух обращений Анастасии Зыряновой к Главе СК РФ Александру Бастрыкину, 31 января он взял дело на контроль.

После этого СК России направил письмо министру здравоохранения Свердловской области с просьбой провести ребенку операцию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала юрист семьи Юлия Липинская.

Кусок катетера оказался длиной 18 см. Фото: Анастасия Зырянова

- В НИИ ОММ родителям Даши говорили, что кусок катетера настолько маленький, что его никогда в жизни не достать. 9 февраля нам организовали телекоммуникацию с врачом медицинского центра Бакулева, но он даже не смотрел ни документы, ни историю болезни, сказал, что об операции говорить пока рано. Мы показали последние УЗИ, на которых видно, что катетер шевелится. Только после нам сказали, что нужна госпитализация, но точную дату они назначить не могли, - рассказывает Юлия Липинская.

Юрист сама нашла клинику, в которой малышке сделают операцию. Катетер успешно смогли достать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского. 12 февраля Анастасия повезла дочь в Москву.

15 февраля в семье Зыряновых случилось чудо – кусок катетера успешно достали из тела девочки. Фото: Анастасия Зырянова

- Я сопровождала Зыряновых, - рассказывает Юлия Липиская. - 13 февраля УЗИ показало, что катетер более 10 сантиметров. На следующий день Дашу с Анастасией госпитализировали. 15 февраля была проведена операция, изъяли катетер, который длинной оказался аж 18 сантиметров!

Но самое главное, что теперь здоровью девятимесячной малышки больше ничего не угрожает.

- Все эти девять месяцев я почти не спала по ночам, все прислушивалась, дышит она или нет. А теперь с моим сокровищем точно все будет хорошо, - вытирает слезы Анастазия Зырянова.

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