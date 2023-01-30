«Счет идет на минуты»: семья малышки с застрявшим в легких катетером повторно обратилась к Бастрыкину

Родители Даши Зыряновой пытаются добиться операции, чтобы спасти здоровье дочери. Фото: Анастасия Зырянова

Семья девочки, у которой в легочной артерии застрял катетер, написала повторное обращение к Главе СК России Александру Бастрыкину. Анастасия и Вадим Зыряновы уверены, что из-за врачебной ошибки здоровье и жизнь их дочери под угрозой.

Девочка родилась в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) в Екатеринбурге. Ей установили катетер, но его часть оборвалась и через вену попала в легочную артерию. Врачи отказались оперировать ребенка, заключив, что катетер никакой угрозы здоровью ребенка не несет.

- В Областной клинической больнице кардиолог объяснял, что операцию можно будет сделать только на открытом сердце, а малышка может ее не перенести, - рассказала мама девочки.

Мама Даши Анастасия Зырянова боится, что из-за ошибки врачей ее ребенок может начать задыхаться. Фото: Анастасия Зырянова

Случай семьи Зыряновых не единственный. Ранее мы рассказывали о супругах Ивановых из Верхней Пышмы, которые смогли добиться заключения от московских специалистов о том, что катетер при попадании в легкие может нести угрозу не только для здоровья, но и для жизни ребенка. После этого их сына прооперировали в Московской больнице.

Анастасия и Вадим Зыряновы ни на минуту не оставляют дочь, боясь, что в какой-то момент она может задохнуться. Они требуют возбуждение уголовного дела и пытаются добиться того, чтобы их дочь прооперировали.

27 января Супруги Зыряновы вместе с юристом Юлией Липинской составили обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, но это не дало результат.

- Ни меня, ни кого-то из обеих семей по делу с катетерами в Следственный комитет не вызывали.Сегодня я пришла сама в СК по Верх-Исетскому району, где материал проверки зарегистрирован по Зыряновым, - сообщает Юлия Липинская. - Заместитель руководителя следственного отдела К.М. Бисинбаев сказал, что дело возбуждать не будут, так как еще нет распоряжения. Вызвать нас для дачи пояснений тоже никто не собирался. Также я пришла в СК по Ленинскому району, где возбуждено уголовное дело по другой семье, Глеба и Елену Ивановых также никто не вызывал до сих пор, хотя в пресс-службе СК области давали комментарии, что все опрашиваются и экспертиза уже назначена. Содействие в проведении операции для извлечения катетера у ребенка Зыряновой также никто не оказывает.

Врачи заключили,ч то здоровью ребенка ничего не грозит. Фото: Анастасия Зырянова

30 января Анастасия Зырянова написала повторное обращение к Александру Бастрыкину.

- У нас нет другого выхода. Страшно, что счет идет на минуты. Сейчас в организме моей дочери инородное тело, и никто не дает стопроцентных гарантий, что в какой-то момент организм не начнет его отторгать. Экспертиза уже показала, что катетер недоброкачественный, а значит, может дать осложнения на другие органы, - беспокоится мама Даши.

В пресс-службе Следственного комитете по Свердловской области «КП-Екатеринбург» пообещали предоставить комментарий позднее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Производством катетеров, которые ставили обоим новорожденным, занимается компания «Матрикс». Росздавнадзор по Свердловской области проверил образцы этих катетеров. В заключении было сказано: «Медицинское изделие является недоброкачественным, безопасность не подтверждена, угроза жизни отсутствует, угроза здоровью имеется».

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