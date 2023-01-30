Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело из-за застрявшего в легких девочки катетера

Больше восьми месяцев Даша Зырянова живет с инородным телом внутри. Фото: Анастасия Зырянова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за застрявшего в легких девочки катетера. Даша Зырянова родилась 30 апреля 2022 года в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) в Екатеринбурге. Девочка была недоношенной, и ей установили катетер, но его часть оборвалась и через вену попала в легочную артерию. Врачи отказались оперировать ребенка, заключив, что катетер никакой угрозы ее здоровью не несет.

- В Областной клинической больнице кардиолог объяснял, что операцию можно будет сделать только на открытом сердце, а малышка может ее не перенести, - рассказала мама девочки Анастасия Зырянова - Позднее мы познакомлюсь с родителями мальчика Димы, у которых случилась такая же беда. Они добились успешной операции по извлечению катетера в Москве, так как доказали, что он опасен для здоровья.

Катетеры признали недоброкачественными. Фото: Анастасия Зырянова

Родители Даши больше восьми месяцев пытаются добиться того, чтобы их дочь прооперировали и достали инородное тело из ее организма, а также чтобы виновные в ошибке были наказаны. После двух обращений к Главе СК РФ Александру Бастрыкину, он взял дело на контроль.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области М.В. Богинскому незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах предварительного расследования, ход которого поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Производством катетеров, которые ставили обоим новорожденным, занимается компания «Матрикс». Росздавнадзор по Свердловской области проверил образцы этих катетеров. В заключении было сказано: «Медицинское изделие является недоброкачественным, безопасность не подтверждена, угроза жизни отсутствует, угроза здоровью имеется».

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