«Дочки по ней скучают»: муж умершей после операции на ноги матери двоих детей обратился к Бастрыкину

У Марины остались две дочери. Фото: из архива героя публикации

Супруг умершей после операции матери двоих детей обратился к Бастрыкину. 39-летняя Марина Ч. скончалась в больнице Нижнего Тагила после операции на ноги.

В апреле 2022 женщина обратилась в больницу. По словам мужа Марины Александра Ч., на фоне диабета у нее появились язвы на ногах, они сопровождались предобморочным состоянием.

- Я очень переживал, практически не спал, следил за женой и неоднократно вызывал скорую. В один из вызовов ее увезли в ЦГБ №1, но положили в ковидное отделение и лечили ковид. Только после ее смерти я прочитал, что ее симптомы соответствовали симптомам сепсиса. То есть сначала лечили ее совсем не от того, - продолжает вдовец.

Марины не тало 5 мая 2022 года. Фото: из архива героя публикации

По словам Александра, в местной поликлинике Марине назначили лечебные мази и перевязки, но после полугода процедур врачи поняли, что это ей не помогает и отправили в Городскую больницу №1.

- Врачи поменяли решение и сделали ей чистку некротических тканей. Операция была назначена на 4 мая. Жена предупреждала врачей о проблемах с сердцем и осложнениях от диабета. Я думаю, что врач просто проигнорировал все, что она говорила, так как перед операцией к ней не вызывали ни эндокринолога, ни диабетолога, - говорит отец двоих детей.

После операции Марину в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Через несколько часов женщина скончалась. В справке о смерти в причинах были указаны: сепсис, бактериальное воспаление лодыжки, инсулинозависимый диабет и гипертония. Александр считает, что его жены не стало из-за врачебной ошибки. У Марины остались две дочки: 15 и 10 лет. Младшая дочь – инвалид.

Дочки Марины скучают по маме. Фото: из архива героя публикации

- Дочки до сих пор очень скучают. Мы вместе ездим на кладбище. Им я просто сказал, что мамы не стало в больнице. Не стал вдаваться в подробности. Но я считаю необходимым добиться справедливости и разобраться в причинах смерти Мариночки, - говорит Александр.

Вместе с юристом Юлией Липинской Александр написал обращение на имя Главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело.

- До этого мы обращались к следователю следственного комитета по Дзержинскому районе Нижнего Тагила, но нам отказали в возбуждении уголовного дела. На мой взгляд, это выпивающий случай. Страховая установила огромный спектр нарушений, которые в последующем, по всей видимости, и привели к гибели Марины. Следователю мной лично были представлены акты проверенных экспертиз, в том числе и ответ о том, что нарушения в конкретном случае были существенными, - добавила Юлия Липинская.

Напомним, проверку провела страховая компания «Согаз». Ранее Александр самостоятельно обращался в прокуратуру Нижнего Тагила, но в ведомстве не нашли достаточных оснований для предъявления иска и предложили ему обратиться в суд.

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