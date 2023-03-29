«Плакала от страха»: на Урале мать двоих детей умерла после операции на ноги

У Марины остались две дочери. Заботиться о девочках Александру помогает теща. Фото: предоставил герой публикации

Житель Нижнего Тагила обвинил врачей в смерти жены, скончавшейся после операции на ноги. В апреле 2022 года 39-летняя Марина Ч. обратилась в больницу – на фоне диабета у нее появились язвы на ногах. При этом у женщины также были проблемы с сердцем. По словам супруга Марины Александра Ч., женщине назначили операцию по чистке поврежденных тканей, но не обратили внимание на другие ее заболевания. Наутро после операции женщины не стало.

У Марины остались две дочки: 15 и 10 лет. Младшая дочь – инвалид. Заботиться о девочках Александру помогает теща. Сам мужчина работает прорабом на стройке. В смерти жены он винит врачей и хочет восстановить справедливость.

Из-за диабета у Марины сильно ухудшилось здоровье. Фото: предоставил герой публикации

«БЫЛИ ЯЗВЫ НА НОГАХ»

- Когда Марине было семь лет, ей поставили диагноз «инсулинозависимый диабет». Всю жизнь моя жена на уколах была. У Марины была тахикардия (учащенное сердцебиение). За два года до смерти у нее ухудшилось здоровье: резко упало зрение, на ногах стали появляться язвы, она стала закашливаться, - рассказывает Александр.

В конце 2021 года Марина и Александр переболели ковидом. В феврале 2022 года приступы кашля участились, и Марина пошла в больницу. По словам Александра, там ей назначили операцию по замене сердечного клапана и выписали препараты, которые помогут к ней подготовиться.

- В марте-апреле 2022 по утрам Марина не могла в себя прийти, поведение было схоже на инсульт, я очень переживал, практически не спал, следил за женой и неоднократно вызывал скорую. В один из вызовов ее увезли в ЦГБ №1, но положили в ковидное отделение и лечили ковид. Только после ее смерти я прочитал, что ее симптомы соответствовали симптомам сепсиса. То есть лечили ее совсем не от того, - продолжает вдовец.

Марине было 39 лет. Фото: предоставил герой публикации

Женщину выписали из больницы, но язвы на ногах не заживали самостоятельно. По словам Александра, в местной поликлинике Марине назначили лечебные мази и перевязки, но после полугода процедур врачи поняли, что это ей не помогает и отправили в Городскую больницу №1.

«ЗВОНИЛА ИЗ БОЛЬНИЦЫ И ПЛАКАЛА»

- В больнице моей жене сначала сказали готовиться к ампутации. Она когда об этом узнала, звонила мне и плакала в трубку, боялась очень. Но потом врачи поменяли решение и сделали ей чистку некротических тканей. Операция была назначена на 4 мая. Жена предупреждала врачей о проблемах с сердцем и осложнениях от диабета. Я думаю, что врач просто проигнорировал все, что она говорила, так как перед операцией к ней не вызывали ни эндокринолога, ни диабетолога, - говорит отец двоих детей.

5 мая, наутро после операции, Мрина перестала отвечать на звонки. В больнице Александру сообщили, что его жену в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

У Марины остались две дочери: 15 и 10 лет. У младшей девочки ДЦП. Фото: предоставил герой публикации

- В 8:00 мне сообщили об этом, а в 11:00 уже из реанимации позвонили и сказали, что Марины больше нет. Я не мог поверить, - говорит мужчина.

В справке о смерти (иемеется в распоряжении редакции, - прим. Ред.) в причинах было указано, что Марина умерла от сепсиса, флегмона (бактериальное воспаление) лодыжки, инсулинозависимого диабета с другими уточненными осложнениями, а также от гипертонии (повышенное артериальное давление).

- Когда все это случилось, у меня все как в тумане было. Не спросил даже, из-за чего ее повезли в реанимацию. Но я уверен, что это из-за сердца ей плохо стало, - говорит Александр.

По словам Александра, Марина очень переживала перед операцией. Фото: предоставил герой публикации

«ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ»

Александр обращался в прокуратуру Нижнего Тагила, но в ведомстве не нашли достаточных оснований для предъявления иска и предложили ему обратиться в суд. Страховая компания провела подробную проверку (документ официального ответа имеется в распоряжении редакции) и установила, нарушения в области эндокринологии.

- По результатам контрольно-экспертных мероприятий, экспертом качества выявлены нарушения при оказании медицинской помощи, приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, - говорится в тексте ответа Александру.

За помощью мужчина также обратился к юристу Юлии Липинской.

- В данной ситуации явно была оказана некачественная медицинская помощь, что повлекло за собой смерть Марины. Данный факт уже подтверждается результатами экспертизы. В данном случае я усматриваю признаки преступления, которые требуют возбуждения уголовного дела и проведения судебно-медицинской экспертизы, чего в настоящее время мы будем добиваться, - говорит Юлия Липинская.

Страховая компания выявила нарушения в оказании медицинской помощи. Фото: предоставил герой публикации

Александр Ч. считает необходимым разобраться в причинах смерти его супруги и восстановить справедливость. «КП-Екатеринбург» направила официальные запросы в Городскую больницу №1 и в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее мы рассказывали о смерти 35-летней матери двоих детей Светланы Бурухиной после операции. Муж женщины уверен, что ответственность за смерть жены лежит на врачах Демидовской больницы, куда жительница Нижнего Тагила обратилась после очередного обострения гастрита.

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