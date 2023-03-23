«Приношу извинения»: анестезиолог, обвиняемый в гибели ребенка, расплакался в суде

Из-за врачебной ошибки Николая Коробейникова (на фото слева) Федя впал в кому на 3,5 года и умер. Фото: Юлия Липинская

Московский суд на четыре года отправил в колонию анестезиолога, из-за ошибки которого умер ребенок. В феврале 2019 года родители привели двухлетнего Федю Святова на лечение зубов в стоматологическую клинику «НИКОР-мед» в Солнечногорском районе Подмосковья. После неправильного наркоза мальчик на 3,5 года впал в кому.

«ПОГУБИЛИ МОЕГО СЫНА»

- У сына был сильнейший отек головного мозга, как следствие отравления газом и остановки сердца, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мама Феди Ирина Святова. - Феде делали анестезию при помощи наркозного газа – «Севорана», который должен использоваться строго со своим испарителем, но моему сыну его делали при помощи совершенного нового, непроверенного оборудования, на которое у клиники даже не было документов. Получается, на нем просто ставили опыты!

За здоровье Феди 3,5 года боролись врачи и родители, но спасти его так и не удалось. Фото: соцсети

Спасти Федю так и не удалось – мальчика не стало 15 декабря 2022 года. За день до смерти Феди Святова специалистам клиники вынесли приговор. Анестезиолога стоматологической клиники Николая Коробейникова арестовали на 4 года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а заведующему клиникой Ивану Голоусикову дали 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Сотрудники клиники были признаны виновными по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью или смерть».

После смерти Феди его родители обратились к юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской и совместно с ней составили обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, после которого он взял дело на контроль.

- Я считаю крайне несправедливым наказание, которое вынесли врачам клиники, а также то, что его избежала директор клиники Надежда Коробкова. Они хладнокровно погубили моего сына! Анестезиолог выйдет по УДО через два года и продолжит калечить людей?! Я требую максимальный срок – 6 лет, - заявила мама Ирина Святова.

Николай Коробейников не признал вину. Фото: Юлия Липинская

«ДОЛГО ВЕЗЛИ В РЕАНИМАЦИЮ»

С решением суда оказались не согласны и подсудимые. 23 марта Московский областной суд рассмотрел их апелляционные жалобы. Заведующий клиникой Иван Голоусиков написал заявление, чтобы дело рассмотрели в его отсутствии, сославшись на больничный. Николай Коробейников присутствовал на нем по видеосвязи и отказался признавать свою вину. В своих показаниях он ссылается на то, что ребенку могло стать хуже из-за длительной медицинской эвакуации.

- В инструкции к «Севорану» нет дозы передозировки. При этом описаны побочные действия в виде остановки сердца, которые в данной ситуации и проявились. Однако экспертизы инструкции к препарату не было, а она важна,- сказал на суде Коробейников. - К тому же, медицинская эвакуация ребенка оказалась многоэтапной и очень длительной – более трех часов. На каждом этапе эвакуации разными организациями оказывалась медицинская помощь, менялось оборудование, включая аппараты ИВЛ. Но экспертной оценки оказания медицинской помощи на этапах транспортировки не было дано. Поэтому нельзя допускать, что поражение головного мозга связано исключительно с оказанием медицинской помощи в клинике «НИКОР-мед». Моя вина в преступлении не доказана, - заявил Коробейников.

Феди не стало 15 декабря 2022 года. Фото: соцсети

Во время последнего слова мужчина не смог сдержать слез.

- Я бы хотел извиниться и выразить соболезнования. Но извиниться я хочу не только от своего имени, а и от имени родителей, которые не стали в полном объеме предоставлять информацию о здоровье ребенка. Я извиняюсь также за службу скорой помощи, которая обеспечила длительную транспортировку. Я приношу извинения, но не считаю себя виновным, - добавил подсудимый.

Московский областной суд счел, что приговор первой инстанции обоснован, и оставил его без изменений. Николая Коробейникова отправили в колонию.

- До рассмотрения апелляции мы направляли претензию в клинику «НИКОР-мед», но нам ответили, что нужно дождаться решения суда. Видимо, надеялись, что виновных оправдают. Сейчас планируем повторно подать претензию и будем настаивать, чтобы потерпевшим был возмещен ущерб. В противном случае мы обратимся в суд, - добавила юрист Юлия Липинская.

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