У Екатеринбурженки после лечения зубов за 200 тысяч сгнила челюсть: СК возбудил уголовное дело

По словам Елены Ворошниной, врачи не реагировали на ее жалобы и уверяли, что угрозы здоровью не будет. Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалоб жительницы Екатеринбурга, у которой после похода к стоматологу прогнила челюсть. Елена Ворошнина пришла в стоматологическую клинику «Трисмайл» в августе 2019 года, так как у нее начала гноиться десна под верхним имплантом. Директор клиники удалил имплант и поставил на его место новый. Через некоторое время проблема вернулась.

- Врач уверял, что все будет хорошо, а на все мои жалобы о том, что у меня опухла, жутко болит и гноится десна, советовал лишь полоскать рот хлоргексидином, мазать десну противовоспалительной мазью и записываться на платные чистки зубов. За эти четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей, - рассказывает Елена.

Из-за прогнившей челюсти Елене срочно нужна операция. Фото: соцсети

В другую клинику жительница Екатеринбурга обратилась лишь 13 марта 2023 года и узнала, что у нее начала гноиться не только десна, но и челюсть.

- Почему я раньше не пошла к другим специалистам, сама не знаю. Все тянула, думала, что советы предыдущих врачей помогут. В другой клинике меня сразу отправили на рентген. Посмотрев мои снимки, врач ужаснулась, взяла меня за руку и сказала: «Срочно на операцию», - рассказывает женщина.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фото: Юлия Липинская

Вместе с юристом Юлией Липинской жительница Екатеринбурга дважды обращалась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. После чего он взял дело на контроль. 6 апреля в Следственном отделе по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Возбуждение уголовного дела было для меня ожидаемо. Сейчас планируем подавать обращение в прокуратуру о приостановлении деятельности данной стоматологической клиники, так как ко мне обратилась еще одна пострадавшая. Также на данный момент утверждается план лечения для обеих пострадавших и его стоимость, после чего планируем обратиться с письменной претензией к стоматологии, - добавила юрист Юлия Липинская.

Напомним, «КП-Екатеринбург» направила запрос на имя главного врача в клинику «Трисмайл». На момент публикации получить ответ не удалось.

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