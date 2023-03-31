«От боли упала в обморок»: брат внезапно умершей уральской журналистки обвинил в ее смерти врачей

37-летня Елена Евлашина умерла в больнице Нижнего Тагила. Фото: соцсети

Брат скоропостижно скончавшейся уральской журналистки обвинил в ее смерти врачей. 37-летняя Екатерина Евлашина умерла в реанимации в больнице Нижнего Тагила. 23 марта женщина почувствовала сильную боль в животе и вызвала скорую помощь.

- Врачи дали Кате обезболивающее и уехали. На следующий день ей стало хуже. Боль не прекращалась. Она сама доехала до Городской больницы №1, зашла в приемный покой и упала в обморок. Ее перевезли в реанимацию. По словам врача, у нее был 12-часовой анафилактический шок, после чего у нее остановилось сердце, - рассказывает «КП-Екатеринбург» брат Екатерины Николай.

В выписке о смерти женщины (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) в причинах смерти были указаны язва 12-перстной кишки, сепсис, гнойный перитонит.

- Если бы врачи скорой помощи сразу госпитализировали Катю, может, ничего бы этого не было. Они не должны были ее так оставлять. Я хочу узнать правду и восстановить справедливость. Если врачи действительно виновны, они должны понести наказание.

По словам брата Екатерины, 23 марта она жаловалась на сильные боли в желудке. Фото: соцсети

Совместно с юристом Юлией Липинской Николай написал обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело, после чего он взял дело на контроль.

- В настоящий момент проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

«КП-Екатеринбург» направляла запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области, а также в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила. На момент публикации получить комментарий не удалось.

Напомним, Елена была корреспондентом «Машиностроителя». В издании Уралвагонзавода она проработала более десяти лет.

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