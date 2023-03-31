Бастрыкин заинтересовался смертью 37-летней журналистки из Нижнего Тагила

Екатерина Евлашина скоропостижно скончалась в Горбольнице №1 Нижнего Тагила Фото: соцсети

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался смертью 37-летней журналистки Екатерины Евлашиной из Нижнего Тагила. Родственники женщины считают, что медработники не оказали ей необходимой помощи, что послужило причиной ее смерти.

- Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о предварительных результатах проверки по факту смерти 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила, - сообщили в СК России.

Глава ведомства также поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудница издания «Машиностроитель» Екатерина Евлашина скоропостижно скончалась в Горбольнице №1 Нижнего Тагила. По данным издания TagilCity.ru, в минувший четверг женщина почувствовала недомогание и вызвала бригаду скорой помощи. В больнице состояние женщины резко ухудшилось, ее отправили в палату интенсивной терапии, где она через несколько часов скончалась.

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