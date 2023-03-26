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НовостиОбщество26 марта 2023 12:24

В Нижнем Тагиле скоропостижно скончалась корреспондент

Екатерине Евлашиной было всего 37 лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Екатерине Евлашиной было 37 лет. Фото: соцсети

Екатерине Евлашиной было 37 лет. Фото: соцсети

В Горбольнице №1 Нижнего Тагиле скоропостижно скончалась сотрудница издания «Машиностроитель» Екатерина Евлашина, которой было 37 лет. В издании Уралвагонзавода журналист проработала более десяти лет.

По данным издания TagilCity.ru, в минувший четверг Екатерина почувствовала недомогание и боль в груди, после чего она вызвала бригаду скорой помощи.

В больнице состояние женщины резко ухудшилось, ее отправили в палату интенсивной терапии, но сердце пациентки не выдержало.

Прощание с Екатериной Евлашиной пройдет 28 марта в 14 часов в зале «Некрополь», в 15:45 состоится поминальный обед в кафе «Ривьера».

Редакция "КП-Екатеринбург" приносит соболезнования родным и близким Екатерины Евлашиной.