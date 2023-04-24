Подростка, пострадавшего от насилия в спецшколе Екатеринбурга, собираются перевести в другое учебное заведение

Инцидент случился осенью 2022 года в школе №124. Фото: "Яндекс.Карты"

Юристы специальной школы-интерната №124 в Екатеринбурге обратились в Чкаловский районный суд с просьбой перевести пострадавшего от насильственных действий подростка в другое учреждение. Это следует из искового заявления, которое есть в распоряжении «КП-Екатеринбург».

Напомним, о том, что в школе регулярно происходило насилие над учеником, стало известно в середине апреля. Издевательство было одной из мер наказаний, которые ввел преподаватель.

Пострадавший ребенок должен был обучаться в спецшколе до 2025 года.

- Данным действием школа признает свою несостоятельность в том, что она не справилась с возложенной на нее функцией защиты прав и интересов ребенка. Ведь именно в этой школе произошли противоправные действия в отношении ученика. Таким действием школа пытается снять ответственность, - уточнил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат семьи пострадавшего Олеся Бортникова.

По ее словам, защитная сторона семьи мальчика будет добиваться отказа от перевода в другое учебное заведение. Пострадавший ученик находится в подорванном психологическом состоянии, поэтому ему будет лучше и безопаснее находится в семье.

- Надо понимать, в каком сейчас находится состоянии ребенок. В другом заведении постоянный контакт для уточнения его состояния будет недоступен, кроме того, мы опасаемся, что на него может быть оказано давление, - заявляет Олеся Бортникова.

В насильственных действиях над мальчиком главным образом подозревают двух других учеников спецшколы возраста 15-ти и 16-ти лет. Оба парня находятся под стражей, защита учащихся обжаловала арест.

По предварительной информации, преступление было совершено осенью 2022 года. Предположительно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». В таком случае обвиняемым может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

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