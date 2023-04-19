Подростков арестовали до 11 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита учащихся закрытой школы № 124 Екатеринбурга обжаловала арест 16-летнего Даниила (имена детей изменены. - Прим. ред.) и 15-летнего Александра. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда.

- Апелляции по обоим материалам поступили. Они еще не направлены в Областной суд, - пояснили в суде.

По предварительной информации, подростков обвиняют в насилии над 12-летним мальчиком. Преступление было совершено осенью 2022 года. Предположительно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». В таком случае обвиняемым может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы одного из учеников школы, объявил о запуске горячей линии для всех, кто готов сообщить о нарушениях в учебном заведении. Связаться с юристом можно по телефону +7-992-02-333-17.

- Есть обоснованный риск, что администрация и преподаватели спецшколы № 124 начнут обзванивать своих «выпускников», активно общаться с воспитанниками, которые сейчас находятся в школе, и всячески убеждать рассказывать, что никакого насилия никогда не было и что «ужаса ужасного» там никто не видел отроду. Иными словами - оказывать давление на свидетелей и на возможных потерпевших от насилия, - заявил Георгий Краснов.

Напомним, что директора школы № 124 Наталию Поддубную уже отстранили от работы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Стоит добавить, что при задержании Александр оказал сопротивление полицейским и применил против них газовый баллончик. Силовики зафиксировали травмы, так что подростку может грозить наказание по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Был хорошим мальчиком, пока во дворы не ушел»: друзья рассказали о насильнике из закрытой екатеринбургской школы (подробнее)