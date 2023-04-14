«Оказал сопротивление»: под Екатеринбургом задержали подростка, подозреваемого в насилии над детьми в закрытой школе

При задержании 15-летний подросток напал на полицейских с баллончиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Екатеринбургом задержали подростка, причастного к скандалу в закрытой школе, где детей насиловали за провинности. После того, как информация об ужасах, творившихся за стенами школы-интерната №124, стала достоянием общественности, один из подозреваемых парней бросился в бега.

- Его задержали вечером 14 апреля в Сысерти, - пояснил источник «КП-Екатеринбург». - В момент задержания он находился в торговом центре. При задержании оказал сопротивление с применением газового баллончика.

По данным собеседника, за этот проступок ему может грозить еще одно уголовное дело.

Парень сбежал из закрытого учебного заведения. Фото: "Яндекс-карты"

Напомним, его 16-летнему подельнику Чкаловский районный суд Екатеринбурга также 14 апреля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Под арестом ему предстоит пробыть по 11 июня 2023 года включительно.

Напомним, скандал в закрытой школе разразился после того, как оттуда сбежал один из мальчиков. Он рассказал обо всех ужасах маме, после чего та обратилась к адвокату. По словам адвоката Георгия Краснова, в школе детей наказывали за проступки сексуальным насилием. К нему обратилась мама одного из пострадавших подростков.

В следственном комитете пока не комментируют ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Зачуханить» в этой школе означало унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера. Дети голосовали на общем собрании единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - говорил «КП-Екатеринбург» адвокат Георгий Краснов.

Также, по его словам, такую меру наказания в обиход ввел воспитатель, который придерживается «воровских» законов.

Директора специальной школы-интерната уже отстранили работы. Идет следствие. Однако в СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от официальных комментариев.