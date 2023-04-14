В школе-интернате обучаются дети с девиантным поведение. Фото: "Яндекс.Карты"

Директора специальной школы-интерната №124 в Екатеринбурге отстранили от работы после того, как стало известно, что в стенах учебного заведения издевались над воспитанниками. Силовики заинтересовались учреждением после рассказа одного из подростков, которому удалось сбежать и рассказать о творящихся там зверствах.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат мальчика, один из преподавателей, которому уже за 70 лет, ввел метод перевоспитания за провинности путем сексуального насилия.

- «Зачуханить» в этой школе означало унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера. Дети голосовали единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - уточнял «КП-Екатеринбург» адвокат семьи сбежавшего подростка Георгий Краснов.

Свое мнение о произошедшей ситуации высказал и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, как стало известно «КП-Екатеринбург», по отношению к провинившимся подросткам вводились и другие меры наказания: им запрещали подстригаться, пользоваться гигиеническими средствами, не отпускали домой на каникулы. Сейчас один из пострадавших мальчиков находится на домашнем обучении. По словам человека, близкого к семье подростка, после пережитого насилия ребенок боится выходить на улицу.

В самом учреждении работает следственный комитет. В Министерстве образования и молодежной политики, в ведении которого находится спецшкола, сказали, что оказывают всю необходимую помощь следствию. Директор уже отстранена от выполнения служебных обязанностей.

В Следственном комитете ситуацию пока официально не прокомментировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свое мнение о произошедшей ситуации высказал и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Эту школу я знаю и очень давно знаю ее директора Наталью Яковлевну – еще с тех пор, когда она была директором детского дома в Первоуральске, - заявил детский омбудсмен, - Я ее знаю как достойного педагога, нормального руководителя.

Добавим, что в Следственном комитете России по Свердловской области ситуацию пока официально не прокомментировали.