Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал о ситуации в спецшколе, ученик которой пожаловался на насилие

По словам Игоря Морокова, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проведет свою проверку в спецшколе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спецшкола №124 Екатеринбурга сегодня попала в поле зрения следователей. Причиной тому – жалоба сбежавшего подростка, который рассказал, что видел, как в школе происходит насилие над учениками. По словам мальчика, как минимум один из воспитателей, 70-летний мужчина, заставлял одних детей наказывать других за провинности при помощи «насильственных действий сексуального характера». Об этом «Комсомольской правде» рассказал адвокат семьи сбежавшего подростка Георгий Краснов. Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Эту школу я знаю и очень давно знаю ее директора Наталью Яковлевну – еще с тех пор, когда она была директором детского дома в Первоуральске, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков. - Я ее знаю, как достойного педагога, нормального руководителя. Я и с детьми этой школы встречался очень часто. У нас и неформальные встречи с ребятами проходили. У меня не было ощущений, что там какие-то такие «сложности» возникают. Надо разбираться в этой ситуации.

Игорь Мороков отметил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка организует свою проверку по данной ситуации.

- Если верить тому, о чем пишут, то это преступление. Понятно, что это прерогатива Следственного комитета. Но мы свою проверку тоже будем проводить, - уточняет Игорь Мороков. - Понятно, что касаться она будет не самого факта (преступления). Мы, как правило, смотрим на социально-педагогическую работу, на то, каким образом осуществлялась защита прав детей, как было организовано взаимодействие с родителями. Задачи у нас стоят.

Добавим, что в Следственном комитете России ситуацию пока официально не прокомментировали.

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