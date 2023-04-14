В закрытой школе Екатеринбурга детей насиловали за провинности

Школа находится в Екатеринбурге. Фото: "Яндекс.Карты"

В специальной школе-интернате №124 в Екатеринбурге, где обучаются дети и подростки с девиантным поведением, придумали жестокий способ перевоспитания. Об этом рассказал сбежавший из учреждения подросток, который неоднократно был свидетелем ужасающих поступков.

Как рассказывает адвокат ученика, в учреждении есть несколько воспитателей, одному из которых больше 70-ти лет. Мужчина живет по «воровским» понятиям, поэтому и детей учит таким же жизненным принципам.

- По словам сбежавшего мальчика, после того, как один парень провинился, на общем собрании был поставлен вопрос: кто за то, чтобы его «зачуханить»? Так как этот воспитатель живет по понятиям зоны, то и школьникам он объяснял значение слов. «Зачуханить» в этой школе означало унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера. Дети проголосовали единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - уточняет «КП-Екатеринбург» адвокат семьи сбежавшего подростка Георгий Краснов.

В школе учатся дети с девиантным поведением. Фото: "Яндекс.Карты"

По словам адвоката, после того, как мальчика «приговорили», издевательства продолжались в течение нескольких недель.

- Главных зачинщиков в школе двое: старшие парни, которым по 15 лет, рассказывает адвокат. - Это часто делалось при всех, а бывало насиловать заставляли других учеников возрастом помладше. Самому пострадавшему на момент событий было 12 лет, а издеваться заставляли 13-летних детей.

Вопрос о суровом наказании вставал на общем собрании и в присутствии директора. По словам адвоката, директор школы не встала на защиту ребенка, а лишь унизила его за то, что он «прогнулся» и позволил сам с собой так обращаться.

Парень, ставший свидетелем подобных издевательств, сбежал еще неделю назад. Как только он рассказал об этом маме, она обратилась к юристам и в следственный комитет. В школе идет проверка.

По словам, Георгия Краснова главные претензии сейчас предъявляются двум 15-летним зачинщикам, одного из которых задержали, а второй находится в бегах.

В самом учреждении на звонок «КП-Екатеринбург» никто не ответил. Но в Министерстве образования и молодежной политики, в ведении которого находится спецшкола, сказали, что оказывают всю необходимую помощь следствию. Директор отстранена от выполнения служебных обязанностей.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.