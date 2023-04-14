«Запрещали подстригаться»: подробности скандала в закрытой школе, где насиловали детей за провинности

В школе учатся дети с девиантным поведением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известные новые подробности об издевательствах в специальной закрытой школе №124 Екатеринбурга, где ученик пожаловался на насилие. Об инциденте стало известно, когда один из школьников сбежал из учреждения и рассказал о зверствах, творящихся за стенами интерната. Мама мальчика обратилась к адвокатам и в Следственный комитет.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат мальчика, один из преподавателей, которому уже за 70, ввел метод перевоспитания за провинности путем сексуального насилия.

- «Зачуханить» в этой школе означало унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера. Дети голосовали единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - уточнял «КП-Екатеринбург» адвокат семьи сбежавшего подростка Георгий Краснов.

Ученики спецшколы пожаловались на ужасные методы воспитания. Фото: "Яндекс.Карты"

Таким образом, якобы несколько недель издевались над 12-летним учеником. Главных зачинщиков в школе, опять же по словам адвоката Георгия Краснова, были два 15-летних подростка. Они заставляли 13-летних детей издеваться на младшими.

Как выяснилось, насилие – не единственный метод порицания провинившихся учеников.

- Пострадавшему ребенку не давали стричься и лишали необходимых гигиенических потребностей. На каникулы ребенка не отпускали домой к родителям, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник знакомый с ситуацией. – Это была одна из мер наказания, чтобы ребенок ходил как «чухан». Сейчас мальчик в безопасности, ему удалось подстричься впервые за три месяца. Он получил весь должный уход и продолжает обучение на дому, в режиме онлайн, уроки никто не прогуливает.

Семья пострадавшего подростка находится в состоянии эмоционального потрясения. Сам ребенок боится даже выйти на улицу.

Директора школы отстранили от работы. Фото: "Яндекс.Карты"

В настоящий момент в расследованию подключился следственный комитет. Как пояснили в Министерстве образования и молодежной политики, в ведении которого находится спецшкола, директор отстранена от выполнения служебных обязанностей. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

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