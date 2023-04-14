Подростку, которого подозревают в насилии над учениками в спецшколе Екатеринбурга, избрали меру пресечения

Решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 16-летнего ученика школы-интерната №124, которого подозревают в насилии над школьником. Парень проведет под стражей два месяца.

- Суд избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11.06.2023 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомнил, в Свердловской области разразился скандал в школе закрытого типа №124. Там обучаются дети с девиантным поведением. То есть трудные подростки, которые не достигли возраста уголовной ответственности.

По словам адвоката Георгия Краснова, в школе детей наказывали за проступки сексуальным насилием. К нему обратилась мама одного из пострадавших подростков.

- «Зачуханить» в этой школе означало унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера. Дети голосовали на общем собрании единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - говорил «КП-Екатеринбург» адвокат Георгий Краснов.

Также по его словам такую меру наказания в обиход ввел воспитатель, который придерживается «воровских» законов. Двое парней возраста около 16-ти лет стали главными подозреваемыми по делу. Все, что известно на данный момент о второй подозреваемом это то, что он находится в бегах.

Сейчас в школе проводится проверка, директора учреждения отстранили от работы. В Министерстве образования и молодежной политики, в ведении которого находится спецшкола, сказали, что оказывают всю необходимую помощь следствию. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздерживаются.

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