Его вместе с подельником отправили в детскую колонию в Кировграде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 15-летнего Александра (все имена подростков изменены. – Прим. ред.), обвиняемого в насилии над 12-летним учеником закрытой школы № 124. Ранее за решетку на период следствия отправился 16-летний Даниил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, осенью 2022 года Александр и Даниил насиловали ребенка.

- 16 апреля Чкаловский районный суд арестовал до 11 июня несовершеннолетнего обвиняемого. Оба фигуранта направлены в Кировградскую колонию для несовершеннолетних, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

По данным «КП-Екатеринбург», Александр сбежал накануне проведения следственных действий в школе. 14 апреля его задержали в Сысерти, при задержании он оказал сопротивление и даже применил против полицейских газовый баллончик. За это ему может грозить дополнительное обвинение.

- Зарегистрирован КУСП по признакам состава преступления статьи 318 УК «Применения насилия в отношении представителя власти». Пострадавшие полицейские написали заявления, дальше уже будет разбираться Следственный комитет, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

По словам адвоката Георгия Краснова, представляющего интересы одного из учеников, в отношении директора закрытой школы Натальи Поддубной проводится проверка. Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков называл руководителя учебной организации «достойным педагогом».

- Если речь идет о недосмотре, то потенциально здесь могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность». Если выяснится, что она как-то потворствовала всему этому – то это уже статья 286 УК «Превышение должностных полномочий». А если действительно устраивала голосования, на которых решали, как «наказать», – то это уже вплоть до подстрекательства (часть 4 статьи 33 пункта «б» части 4 статьи 132 УК), - пояснил Георгий Краснов.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

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