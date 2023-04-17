Подросток хвастался похождениями в соцсетях Фото: читатель «КП»

16-летнему Даниилу (имена детей изменены. – Прим. ред.), обвиняемому в насилии над 12-летним учеником закрытой школы № 124 Екатеринбурга, позволяли покидать территорию учреждения с разрешения руководства. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией. По версии следствия, Даниил вместе с 15-летним Александром надругался над мальчиком осенью 2022 года.

Обоих фигурантов отправили в СИЗО для несовершеннолетних в Кировграде, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Подросткам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По данным Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, директора школы Наталию Поддубную отстранили от обязанностей.

- У них были панибратские отношения. Говорят, что она чуть ли не их боевой подругой была. Вела личные переписки, а также разрешила сбежать одному из них перед проведением следственных действий. Характеристика на задержанных? Мягко говоря – хулиганье, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

О том, что подростки могли покидать закрытое учреждение, говорят и бывшие воспитанники школы №124.

- Например, 12 апреля один из воспитанников спецшколы находился в Первоуральске вместе с директором. Об этом свидетельствуют фотографии, которые он выложил в социальных сетях. А 7 апреля он спокойно гулял по Екатеринбургу. Как такое возможно, если учреждение закрытого типа, - говорит собеседник «КП-Екатеринбург».

Бывшая соседка Даниила призналась, что подростка испортила плохая компания, с которой он связался около трех лет назад. При этом его мать работает в одном из ведущих вузов Свердловской области. Еще несколько недель назад парень хвастался курением кальяна и демонстрировал в соцсетях свой накачанный пресс.

- Они жили в общежитии. Насколько мне известно, у Даниила есть младший брат, а отец бросил их. В 2020 году в общежитии ужесточились правила, с которыми Даниил мириться не хотел. Приходил поздно и нетрезвый, друзей водить пытался, а тогда были карантины из-за пандемии. Он же был хорошим мальчиком, пока во дворы не ушел, - рассказала бывшая соседка подростка.

Адвокат Георгий Краснов, который представляет интересы сбежавшего из школы 13-летнего ученика, рассказывал, что в учреждении было принято «чуханить» слабых. Так, в роли жертвы оказался 12-летний мальчик. По словам адвоката, после коллективного голосования ребенок подвергся наказанию в виде сексуального насилия. Краснов считает, что если вина директора будет доказана, то ей также может грозить уголовная ответственность.

- Если речь идет о недосмотре, то потенциально здесь могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность». Если выяснится, что она как-то потворствовала всему этому – то это уже статья 286 УК «Превышение должностных полномочий». А если действительно устраивала голосования, на которых решали, как «наказать», – то это уже вплоть до подстрекательства (часть 4 статьи 33 пункта «б» части 4 статьи 132 УК), - пояснил Георгий Краснов.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.