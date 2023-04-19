Ярослава Ширшикова отправили в СИЗО до 17 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца до 17 июня 2023 года пиарщика Ярослава Ширшикова. Уральцу предъявили обвинение по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Суд принял решение поместить Ширшикова под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ доставили Ширшикова в суд в наручниках и капюшоне. Обвиняемого завели в суд на улице Кирова не через конвойное помещение, как это обычно происходит, а через главный вход. Усиленный конвой приставов дежурил на протяжении всего заседания, проход к залу суда был закрыт.

В качестве свидетеля выступала мать Ярослава Наталья Райх.

Ярослав Ширшиков задержан рано утром 19 апреля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Меня спросили, готова ли я предоставить сыну свою квартиру на период следствия. Я сказала, что конечно да. Защита просит поместить Ярослава под домашний арест. Он сидит, улыбается, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья Райх.

Сам Ширшиков свою вину не признает.

Ярослав Ширшиков не признает вины Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «КП-Екатеринбург», сотрудники ФСБ нагрянули в квартиру Ширшикова утром 18 апреля. Поводом стали жалобы на пост в telegram-канале пиарщика, в котором он высказался о смерти Владлена Татарского. Военкор погиб в результате теракта на Университетской набережной. Обвинение в том теракте было предъявлено Дарье Треповой.

Общественнику грозит до семи лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ярослав Ширшиков признает авторство поста в своем Telegram-канале, но при этом он заявил, что никогда не поддерживал терроризм, - рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат Федор Акчермышев.

Адвокат передал своему подзащитному сигареты в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

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