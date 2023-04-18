Адвокат пиарщика Ширшикова о предъявленном обвинении: «Он признал авторство поста»

Поводом для задержания стал пост в Telegram-канале Ширшикова после теракта на Университетской набережной

Скандальному пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову официально предъявили обвинение по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ранее его задержали сотрудники ФСБ за оправдание теракта против военкора Владлена Татарского.

- Предъявлено обвинение в связи с его публикациями и мнением относительно Татарского. Ярослав Ширшиков признает авторство поста в своем Telegram-канале, но при этом он заявил, что никогда не поддерживал терроризм, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Федор Акчермышев.

Ярослава Ширшикова задерживали сотрудники ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам правозащитника, Ширшиков задержан, уже был допрошен в качестве обвиняемого. Будет ли избрана мера пресечения, пока неизвестно.

Напомним, поводом для задержания стал пост в Telegram-канале Ширшикова после теракта на Университетской набережной. По версии следствия, жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой была спрятана взрывчатка.

Теперь пиарщику грозит до семи лет лишения свободы. При этом ранее он уже имел проблемы с законом, так, в 2020 году его приговорили к семи месяцам заключения в колонии-поселении по статьям о клевете и призывам к массовым беспорядкам.