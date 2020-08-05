В Екатеринбурге «гусара» и общественника Ярослава Ширшикова приговорили к колонии

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:15:12+03:00

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Известного в Екатеринбурге общественника и пиарщика Ярослава Ширшикова приговори к реальному заключению. Ему вынесли семь месяцев и четыре дня колонии-поселения. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Ширшиков. Эту информацию «КП» подтвердили в Верх-Исетском районном суде, который и вынес общественнику приговор.

В колонию Ярослав Ширшиков отправится из-за требования свердловского ГУФСИН.

В марте 2020 года пиарщика приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Он был признан виновным третей части статьи 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам») и по части пятой статьи 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Речь идет о постах Ширшикова в Facebook. В одном из них он высказывался о событиях в сквере у Драмтеатра в мае 2019 года. Тогда в посте Ширшикова суд усмотрел побуждение к совершению насильственных действий против власти. Под клеветой имеется ввиду высказывания Ярослава Ширшикова в адрес полпреда Николая Цуканова, которого общественник назвал «польским шпионом».

Весной суд приговорил Ярослава Ширшикова к полутора годам ограничения свободы. Пиарщик должен был регулярно отмечаться в полиции, но Ширшиков, по мнению ГУФСИН, регулярно нарушал это требование.

Ярослав Ширшиков известен в Екатеринбурге своим эпатажным поведением. Например, несколько лет назад он сватался к депутату Госдумы Наталье Поклонской. Также пиарщик пытался возродить на Урале гусарство, а еще вступал в полемику с депутатом Заксобрания Свердловской области Андреем Гориславцевым. Последний вызвал пиарщика на дуэль, но вместо себя прислал олимпийского чемпиона по боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU