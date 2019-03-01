2019-03-01T14:51:12+03:00
Общество

Уральский депутат прислал на дуэль вместо себя олимпийского чемпиона по боксу

При этом оскорбленный решил драться на водяных пистолетах [видео]
Олег Галимов
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Андрей Гориславцев в прошлом был боксером. Фото: страница депутата в FacebookАндрей Гориславцев в прошлом был боксером. Фото: страница депутата в Facebook
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Много ли вы видели дуэлей за правое дело? Кавалеры то за даму сердца стреляются, то честь отстаивают. Но в Екатеринбурге случилось иначе. Во время светской беседы на facebook депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев вступил в полемику с блогером Ярославом Ширшиковым.

Блогер задался вопросом, а являются ли частью религиозной жизни «вонючие бомжи» вокруг святилища. Например, возле храма Большой Златоуст таких множество, сидят, попрошайничают, надо бы разогнать. Гориславцев, как слуга народа, за бездомных вступился. Мол, негоже так говорить, когда завтра сам можешь оказаться на улице.

- У меня политика такая: если незнакомый человек начинает мне хамить на моей странице - он резко посылается, - объясняет Ширшиков. – Ну я ему и ответил, мол, пошёл вон отсюда, пёс! Депутата бомбануло. Стал трусом меня называть, утверждать, что я бы [испугался] такое в глаза говорить. Я назначил место встречи. Но Остапа продолжало нести, он вызвал меня на дуэль!

В назначенный день и час Ширшиков на дуэль явился. Не трухнул. Гориславцев-то бывший полицейский, да еще и мастер спорта России по боксу. А вот депутат прислал вместо себя секундантов… Да не простых – Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева.

Уральский депутат вызвал блогера на дуэль.! другой источник

Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал на Олимпиаде в Лондоне и единственным боксером, выигравшим золото. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал на Олимпиаде в Лондоне и единственным боксером, выигравшим золото.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Согласно дуэльному кодексу, за мной право выбора оружия, - начал блогер. – Я выбираю русскую дуэль. Стреляться будем… на водяных пистолетах.

- На чем?! – опешил секундант.

- На водяных пистолетах. Давно мечтал «замочить» депутата, - настаивал блогер.

-Но ведь это же игрушка. То есть у нас игрушечные войны? Может, тогда в Counter-Strike сыграем? - парировал боксер.

Слово за слово, дуэль так и закончилась ничем. Разошлись недоделанные «гусары», когда стало уже зябко – все-таки не лето на улице. Такой подставы секундант Гориславцева не ожидал. Этакий способ «подмочить» репутации не пришелся по душе и самому депутату.

- Меня там не было, так как сначала о дуэли договариваются секунданты, - смеется Андрей Гориславцев. – Он всего лишь червяк, который ищет пиара через соцсети. А Егор Мехонцев мой старый друг, мы неоднократно с ним тренировались, и я этому человеку доверяю. Ширшиков уже предложил мне пойти на мировую и пожать руки, но я этого делать не собираюсь, как и стреляться на водяных пистолетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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