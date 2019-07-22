Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-22T18:07:13+03:00

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Против пиарщика из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела. Он написал в Facebook, что его обвиняют в клевете и призывах к массовым беспорядкам. Сегодня гусар Ширшиков вместе с юристом отправится в Следственный комитет на допрос.

- На прошлой неделе я давал объяснение следователям, а в понедельник мне сообщили, что в субботу возбудили уголовные дела, - уточнил Ширшиков в разговоре с «КП» - Екатеринбург». - Я предполагаю, что они связаны с протестами в сквере у Драмтеатра. Дело в том, что после акции я написал философский пост о том, что если власть не научится слушать народ - все будет плохо.

Напомним, акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра начались 13 мая: горожан возмутил установленный накануне ночью забор. Стихийные митинги продолжались неделю: задержали около 100 человек. Большинство из них обвинили в «мелком хулиганстве».

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по «организации массовых беспорядков». Пока в нем нет официальных фигурантов, однако недавно у ряда участников событий проходили обыски. Также возбуждено уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества», а именно - за уничтожение забора. Ущерб от действий толпы составил 923 205 рублей 20 копеек. Недавно, по словам правозащитника Никиты Томилова, в деле появился подозреваемый - горожанин Евгений Старцев.

ИСТОЧНИК KP.RU