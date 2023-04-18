Бойцы ФСБ нагрянули в квартиру Ширшикова утром 18 апреля Фото: соцсети

Скандального пиарщика из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова задержали сотрудники ФСБ. Как стало известно «КП-Екатеринбург», активиста подозревают по статье 205.2 УК, а именно в оправдании теракта против военкора Владлена Татарского. Ожидается, что в ближайшее время Ширшикову изберут меру пресечения.

Поводом для задержания стал пост в Telegram-канале Ширшикова после теракта на университетской набережной. По версии следствия, жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой была спрятана взрывчатка.

- Ширшиков задержан, ему может грозить до 7 лет лишения свободы по статье 205.2 УК РФ за пост, оправдывающий террористический акт в отношении Владлена Татарского, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Напомним, что это не первые проблемы с законом для активиста. В 2020 году его приговорили к семи месяцам заключения в колонии-поселения по статьям о клевете и призывам к массовым беспорядкам.

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