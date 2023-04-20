ТОП вопросов, на которые обязательно нужно найти ответы перед покупкой квартиры

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Большинство людей покупают новое жилье раз или два в жизни, мало кто делает это постоянно. Поэтому выход на сделку — это всегда определенный стресс, волнение, из-за которых легко упустить некоторые важные моменты. Как этого избежать? Например, составить и держать под рукой список главных вопросов, которые нужно задать продавцу квартиры или дома, прежде чем ударить по рукам. О чем спрашивать в первую очередь — разобрались вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

О НАДЕЖНОСТИ ПРОДАВЦА И БЕЗОПАСНОСТИ

Не важно, у кого именно вы покупаете квартиру — у застройщика или частного лица, всегда нужно помнить о безопасности. Покупателей новостроек сегодня защищает закон — большинство многоэтажных домов возводятся в рамках 214-ФЗ, а продажи квартир ведутся с использованием эскроу-счетов. Это обязывает застройщиков к открытости, то есть их можно не только спрашивать, но и перепроверять ответы — в документации, открытых источниках и так далее.

Если ваша цель — новое жилье, нужно уточнить, сколько лет компания на рынке Екатеринбурга, какова у нее репутация, были ли проблемы со строящимися и сданными комплексами, не связано ли руководство с другими компаниями сомнительной репутации, какие отзывы о застройщике на независимых площадках? Кстати, весомую долю такой информации можно найти и на самом сервисе Домклик, где подбирают квартиры в новостройках многие екатеринбуржцы.

Еще больше внимания требует приобретение квартиры на вторичном рынке. Важно тщательно выяснить, есть ли риски оспаривания прав собственности, и если да — то как их устранить. Среди основных вопросов — на основании чего у продавца возникло право собственности (наследство, покупка и т. д.), каковы возможные ограничения на сделку, также стоит уточнить наличие наследников, несовершеннолетних собственников, была ли перепланировка. Все это можно попытаться выяснить самому, но гораздо проще и надежнее заказать проверку юридической чистоты сделки профессионалам — такая услуга есть и у сервиса Домклик.

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О НЕДВИЖИМОСТИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Перед тем, как сказать заветное слово «Беру!», следует выяснить все важные характеристики жилья — возможно, в этой квартире, доме и районе вы будете жить несколько десятков лет, и вам должно быть по-настоящему комфортно. Удобно ли расположен дом? Есть ли критические недостатки у квартиры? Действительно ли вашей семье подходят планировка и площадь? Ответы на эти вопросы помогут понять, сколько денег и времени понадобится вложить в недвижимость. А если речь идет о вторичке — то и найти причины для торга.

Стоит обратить внимание и на характеристики района — инфраструктура, «портрет» местных жителей, транспортная доступность и так далее. В Екатеринбурге районами-лидерами по продажам являются Академический, Уктус и ВИЗ. В Академическом продолжают много покупать, потому что там много строят, а ВИЗ и Уктус в топе из-за большого объема малогабаритных квартир. Хорошо продаются также квартиры в Солнечном и районе Автовокзала. Только на Домклик этой весной более 25 тысяч объявлений о продаже квартир во всех сегментах рынках. Подобрать подходящий вариант можно здесь.

Среди обязательных вопросов и для первички, и для вторички — из каких материалов и по какой технологии построен дом, какая ситуация с парковкой? Какое расстояние до ближайшей остановки, магазина, аптеки? Рассчитывайте, что 1 км — это примерно 15 минут прогулочным шагом. По вторичке отдельно стоит поинтересоваться, был ли в квартире, доме ремонт и когда, были ли протечки воды, в том числе от соседей?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ УСЛОВИЯХ ПОКУПКИ

Большинство квартир сегодня приобретается в ипотеку. Программ, в том числе льготных, очень много, и выбирать их нужно в зависимости от цели. Если вы собираетесь купить квартиру в новостройке — это одна цель, если купить квартиру на вторичном рынке — вторая, если построить загородный дом — третья и так далее. Причем одна и та же программа может пригодиться и тем, кто выбирает квартиру в новой многоэтажке, и тем, кто решил перебраться в персональный дом в пригороде. Это как раз та ситуация, когда стоит вооружиться калькулятором — только не простым, а ипотечным — и «поиграть» со ставками, цифрами, программами и так далее.

И не забывайте: на стороне новостроек или «загородки» сегодня льготные программы с субсидированием от государства, зато на вторичном рынке можно сэкономить в процессе торга с продавцами: в этом году, по данным исследований сервиса Домклик, собственники особенно сговорчивы и щедры на скидки. Кстати, Домклик может оказаться полезным и в том случае, если недвижимость покупается и за собственные средства, без оформления кредита, — для таких покупателей здесь разработаны удобные механизмы безопасных сделок и расчетов.

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Конечно, хорошо, когда на все самые важные вопросы получаешь ответы еще до сделки. Но ведь в процессе купли-продажи недвижимости всегда могут возникнуть новые. Убедитесь, что вам будет с кем их обсудить оперативно и грамотно. Например, на том же Домклик есть онлайн-чаты для покупателей, продавцов и агентов по недвижимости. Все они могут общаться между собой. Также в чатах можно написать менеджеру Домклик и задать ему свой вопрос.

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