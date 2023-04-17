Мальчик в Оренбурге погиб в гаражном массиве, где на него напала стая бродячих собак Фото: СУ СКР по Оренбургской области

В минувшее воскресенье в Оренбурге произошла трагедия – стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика, гулявшего с другом в районе гаражного массива. Отогнать разъяренных псов выбежал сосед с лопатой – он услышал крики. Но было уже поздно. Ребенок получил смертельные травмы и скончался.

- Одноклассники вспоминают его, как доброго, отзывчивого мальчика, - рассказала «Комсомольской правде» близкая семьи погибшего школьника. – Он хорошо учился, был отличником. Видно было, что растет в заботливой семье, опрятно одет, воспитанный.

Как выяснилось, жители района ранее уже жаловались на эту стаю бродячих собак – по Сети даже гуляло видео со сворой из 16 псов, бродивших по району. Случившееся получило большой общественной резонанс. О ситуации высказывался и губернатор Оренбургской области Денис Паслер (с 2012 по 2016 год он был Председателем Правительства Свердловской области, - Прим. Ред.). По данным нашил коллег из «КП-Оренбург» он поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных собак.

Все животные, которые после отлова поступают в приют, проходят стерилизацию, вакцинацию и лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, бездомные собаки бывают не только в Оренбургcкой области. В январе в Академическом районе Екатеринбурга стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. Ребенку прокусили ногу. Мать получила синяки от укусов. В том же месяце в Североуральске стая набросилась на 11-летнего школьника. К счастью, он отделался лишь испугом. Впоследствии выяснилось, что бродячих собак подкармливает местная пенсионерка. А в марте жительницу поселка Бобровский, что под Арамилем, сильно покусала собака – разодрала женщине ногу. Еще одно ЧП случилось в Карпинске 30 марта. Там бездомные собаки напали на двух 13-летних подростков. У детей врачи диагностировали раны предплечий и голени.

В связи с этим мы попросили сотрудников администрации Екатеринбурга напомнить горожанам, что делать, если вы видите, как неподалеку от вас обосновалась опасная стая бездомных собак. В мэрии отметили, что отловом бродячих собак в столице Урала занимается муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Сам отлов производится только по заявкам от местных жителей. Поэтому, например, бессмысленно ждать, что стая бездомных собак, которая рычит на детей у вас во дворе сама куда-то возьмет исчезнет – надо звонить и сообщать о ней специалистам по отлову.

- Заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Спецавтобазы» Александр Александров. - Все животные, которые поступают в приют, проходят стерилизацию, курс вакцинаций и необходимое лечение.

Агрессивных собак оставляют в приюте на пожизненное содержание Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого, объясняют специалисты, животных не усыпляют. Напротив, их могут даже вернуть назад на улицу. Правда, это касается лишь безобидных собак.

- Комиссия, в состав которой входит ветеринар, кинолог, руководитель приюта и общественный деятель, решает можно ли отпускать собаку на прежнее место обитания, как этого требует федеральный закон, - объясняет Александр Александров. - Если же животное признают агрессивным и небезопасным для окружающих, то оно остается на пожизненное содержание в приюте.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВИДИТЕ СТАЮ БРОДЯЧИХ СОБАК

Заявить о бездомных собаках, чтобы специалисты «Спецавтобазы» отловили их, можно по телефону: 8(343) 382-45-28

Также это можно сделать через электронную приемную на официальном портале администрации Екатеринбурга по адресу: екатеринбург.рф

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