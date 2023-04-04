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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 7:04

В Карпинске бездомные собаки напали на двух подростков

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
У подростков после нападения собак диагностировали раны предплечья и голени

У подростков после нападения собак диагностировали раны предплечья и голени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске собаки напали на двух 13-летних подростков. Инцидент произошел вечером 30 марта. После случившегося прокуратура начала проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Известно, что псы были бездомными. У подростков после нападения собак диагностировали раны предплечья и голени. Кроме того, несовершеннолетние испугались агрессии животных.

Сейчас прокуратура выясняет, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.