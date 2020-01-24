«Он всю ночь бредил и кричал»: на севере Урала стая бродячих собак напала на школьника

В городе Североуральске Свердловской области ЧП – стая бродячих собак набросилась на 11-летнего мальчика. Ребенок чудом остался жив, отделался испугом. Местные жители обвиняют во всем пенсионерку, 75-летнюю Валентину Павлову. Говорят, женщина подкармливает озлобленных псов, а те потом нападают на людей.

ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ БОЯТЬСЯ ХОДИТЬ ПО УЛИЦЕ

Это случилось днем 22 января. В тот день 11-летний Никита (имя ребенка изменено – прим.ред.) возвращался со школы. Уже почти подходил к дому, как на него внезапно побежала одна собака, а за ней еще шесть. Мальчика повалили на землю и начали драть одежду и впиваться зубами. Никита едва отбился от животных. Разогнать дворняг помогли соседи.

- После случившегося домой пришёл и долго ни с кем не разговаривал, смотрел в одну точку. Всю ночь бредил и кричал. Успокоительное дала под утро и тогда только заснул, - вспоминает мама Никиты Гульнара.

Сейчас ребенок приходит в себя. Собаки разодрали куртку, но на теле укусов не оставили. Правда Никита сильно подавлен морально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756651" frameborder="0"></iframe> В Североуральске подросток еле спасся от бродячих собак.Видео: ВК группа "Плохие новости"

Местные жители Североуральска говорят, что этот случай не первый. Люди начали жаловаться на собак еще с осени 2019 года. Оказалось из подкармливает 75-летняя местная жительница Валентина Павлова.

- Она их подкармливает, а они вьются вокруг нее, сбиваются в стаи. А потом на людей бросаются, - рассказал нам североуралец Александр. - Даже страшно порой самому проходить по улице, не говоря уже о детях. Приходится, если есть возможность, ребенка провожать в школу и встречать.

Еще одно нападения случилось в декабре. Жертвой дворняг едва не стал подросток, но парень вовремя успел убежать. Тогда дело замяли, только пошумели в социальных сетях. Сейчас же родители 11-летнего Никиты не хотят спускать все на тормоза и уже обратились в прокуратуру.

- Необходимо отметить, что на данный момент на 2020 год органами местного самоуправления не заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. В ходе проверки прокуратура города даст правовую оценку исполнения органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак, - комментируют в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756655" frameborder="0"></iframe> Еще одно нападение бездомных собак в Североуральске.Видео: группа "Тревожные новости" в соцсети "Вконтакте"

К делу подключился и следственный комитет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

- В рамках доследственной проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также лица, ответственные за проведение мероприятий по контролю за безнадзорными животными, - сообщают в СКР по региону.

Также семья пострадавшего ребенка собираются отсудить деньги за моральный вред.