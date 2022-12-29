Где покататься на собачьих упряжках в Свердловской области в зимние каникулы 2023 года

В хаски-центрах вас могут покатать или научить управлять собачьей упряжкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние каникулы продлятся для россиян с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. За девять дней можно встретиться с родными, отметить праздники с друзьями, посетить концерты и ледовые городки и провести время на свежем воздухе. Один из активных видов отдыха может стать поездка на собачьих упряжках в хаски-парках Свердловской области.

Хаски-парк на Уктусе «Тайга»

Хаски-парк находится на горнолыжном курорте Екатеринбурга «Уктус». Парк работает каждый день с 11:00 до 19:00.

Разрешается катание вместе с детьми. Правда, малыш уже должен быть старше одного года. Дети катаются на руках у родителей.

Длина трассы достигает километра. Команда парка обещает провести обучение от опытного инструктора перед тем, как вы начнете путь.

Прокатиться можно одному, вдвоем. Есть тарифы для семейных пар с одним или двумя детьми до 7 лет. Минимальная стоимость – 700 рублей, максимальная – 3200 рублей. Также парк предлагает дополнительно провести фотосессию во время катания.

Адрес: Екатеринбург, ул. Зимняя, 27

Питомник ездовых собак «Эльбрус»

Питомник находится в 25 км от города Екатеринбурга. В нем живут 50 собак северных ездовых пород: хаски, самоеды, маламуты и метисы.

Стоит отметить, что питомник создан в первую очередь именно для того, чтобы создать хорошие условия жизни для собак. Поэтому в случае, если вы захотите здесь прокататься на собачьей упряжке, обязательно нужно предварительно записаться.

Команда парка разработала несколько программ пребывания гостей в питомнике. Езда на собачьих упряжках входит в «Знакомство с хаски» и «Продвинутый каюр». В первой программе вас обучают и посвящают в каюры, а также дают шанс проявить себя. Во втором – после инструктажа вы проходите трассу в 5 километров по лесу вместе с питомцами питомника.

Если вы не хотите кататься, можно вы можете заказать прогулку с собаками по лесу, для родителей маленьких детей подойдет программа знакомства с питомником, когда для вас и детей проводят небольшую экскурсию и разрешают погладить собак, угостить их, сфотографироваться вместе.

Расценки на зимние программы:

Посещение питомника (посещение питомника, экскурсия) — 700 р

Знакомство с хаски (катание по малому кругу 400 м, экскурсия, чаепитие) — 1600 руб.

Продвинутый каюр (катание 5 км, экскурсия, чаепитие) — 7400 руб.

Лесная сказка (катание 10 км, пикник в лесу, экскурсия, чаепитие) — 15000 руб.

Дог-трекинг (прогулка с собакой 3,5 км, экскурсия, чаепитие) — 2200 руб.

Адрес: Полевской городской округ, ДНП «Серебряный ключ», ул. Лесная, 29

Хаски-центр «У каменных ворот»

Центр находится рядом с городом Каменск-Уральский. Приехать можно саомстоятельно или с группой.

В центре есть несколько программ для гостей парка. «В гостях у хаски» - это знакомство с собаками, контактное общение с хаски, козочками, северным оленем, пони и кроликам, а также катание на упряжках. Стоимость семейного посещения: 300 рублей - ребенок, 500 рублей - взрослый. Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями - бесплатно. Пенсионеры 300 рублей. Катание на упряжке оплачивается дополнительно: 300 рублей - ребенок до 12 лет, 500 рублей - взрослый и дети старше 12 лет. Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями - бесплатно. Программа «Северная экспедиция» - это поездка на упряжке на 3, 5, 10 или 15 км с привалом или без него. Стоимость и количество участников по договоренности.

Помимо общения с животными, центр в рамках своих программ предлагает чаепитие в юрте с блинчиками, дегустацию козьего сыра, мастер-классы по изготовлению северных сувениров и фото на свою технику.

Адрес: Каменский городской округ, село Щербаково, улица Берёзовая, 1

«Тайна Севера» в Белоярском районе

Питомник ездовых собак находится в деревне Ялунина Белоярского района в 50 километрах от Екатеринбурга.

Фирма предлагает катания на собачьих упряжках за городом по красивым лесным трассам одного до 10 километров. В программу входит экскурсия по питомнику, знакомство с северными ездовыми породами, как сибирский хаски, якутская лайка, самоедская собака, аляскинский маламут. В питомнике можно увидеть лиса, енотовидную собаку, поросенка, козленка, теленка, фазанов.

После экскурсии начинается прогулка на собачьих упряжках, длину трассы можно выбрать. От этого варьируется стоимость поездки:

Взрослый: 1 километр – 900 рублей, 2 километра – 1300 рублей, 3 километра – 2000 рублей, 5 километра - 3500 рублей, 10 километра - 7000 рублей

Ребёнок от 5 до 14 лет: 1 километр - 700р рублей, 2 километра – 900 рублей, 3 километра – 1300 рублей, 5 километра - 2200 рублей, 10 километра - 4500 рублей.

Дети до 5 лет бесплатно. Катаются только в сопровождении взрослого.

Адрес: Белоярский район, деревня Ялунина