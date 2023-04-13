В Нижнем Тагиле женщина приодела кошку и отправилась с ней делать закладки

Женщина нарядила кошку, как младенца, чтобы отвести от себя подозрения. Фото: скриншот видео

Некоторые владельцы заставляют работать даже своих домашних любимцев. Так, в Нижнем Тагиле полицейские задержали женщину, которая замаскировала кошку под младенца и вместе с ней делала тайники-закладки. Об этом сообщает МВД России.

Примечательно, что подозреваемая брала на «дело» не только домашнюю любимицу, но и несовершеннолетнюю дочь. Полицейские выяснили, что в Нижний Тагил женщина приехала по указанию работодателя из мессенджера. Он направил подозреваемой координаты тайника с партией, которую она должна была фасовать на мелкие закладки и распространять.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Нижнего Тагила на окраине была задержана жительница Красноярского края. Женщина изображала мать, гуляющую с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком на руках. Однако в утепленной одежде для новорожденных, оказалась домашняя кошка, - сообщили в МВД России.

Кошку женщина предусмотрительно нарядила в шапку, кофточку. Также не забыла обеспечить ей комфорт и надела животному подгузник. Однако, когда полицейские провели обыск, из утепленного детского конверта выпали закладки с запрещенным веществом. К тому же, оперативники отыскали 12 закладок, которые подозреваемая ранее раскидала в окрестностях.

Полицейские приехали в квартиру, которую снимала «заботливая» мать. Уже на месте оперативники нашли электронные весы, упаковку, а также готовые свертки с запрещенными веществами. В целом вес наркотиков был около 170 граммов.

Полицейские Нижнего Тагила возбудили уголовные дела по признакам статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Также было заведено уголовное дело по 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. В настоящий момент женщину заключили под стражу.

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