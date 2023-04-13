В Екатеринбурге толпа подростков напала на детей с баллончиком и ножом

Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге 12 апреля толпа подростков избила двух детей, чтобы получить от них деньги. По словам очевидцев, у нападавших парней были баллончик и нож.

- Угрожали ножом и перцовым балончиком, выпрашивали деньги. Заявление написано, побои сняты. Есть фото и видеозапись, где догнали одного из мальчиков возле его дома и продолжили побои, - рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)».

В полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили, что родители детей обратились с заявлением в отдел полиции №3 Кировского района.

- При опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей, а также иных опасных предметов не подтвердилась. Тем не менее, полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента, а также иные подробности происшествия. Ситуацию взял под личный контроль начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

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