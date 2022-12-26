В каком санатории Свердловской области провести новогодние каникулы в 2023 году

Новогодние каникулы можно провести на природе, отдыхая и развлекаясь всей семьей в санатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы ищут на новогодние праздники места в санаториях Свердловской области. Этот тренд появился на Урале в последние два года и тесно связан с пандемией, сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. На пресс-конференции, посвященной новогоднему отдыху, она объяснила, что теперь в почете все, что помогает расслабиться, подтянуть здоровье, побыть на природе. Все это связано с санаториями, отчего они и становятся все популярнее. Сами меучреждения пошли навстречу уральцам и разработали общеукрепляющие профилактические программы. Мы расскажем о тех, кто анонсировал к Новому году акции для клиентов, которые отдохнут и развлекутся в выходные.

Новый год в санатории Свердловской области - 2022/2023

Санаторий «Обуховский»

Развлекательную программу подготовили представители «Обуховского». Она пройдет с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Банкет 31 декабря начнется в 22:00. Концертную программу будет вести профессиональный ведущий. Гостей развлекут баян-шоу, инструментальный ансамбль, вокальный дует, фокусники. На сцене появятся Дед Мороз и Снегурочка. Также всех ждет праздничный салют.

1 января гостей санатория ждут развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой, крио-шоу «Заморожу», клоунское шоу. 2 января всех приглашают на игры с птицами Angry birds», шоу мыльных пузырей и концерт семейной группы «Something family bang». 3 января – активные уличные игры и интеллектуальное шоу для взрослых и детей, а также выступление ансамбля «Цветень». 4 января – день шпионов, игра в мафию, сафари-шоу и мастер-класс по изготовлению рождественских сувениров. 5 января – квест супергероев, дино-шоу и концерт отдыхающих «Минута славы». 6 января – день монстров, детская дискотека, концерт пианино и саксофон и выступление группы «План Б». 7 января – рождественский день с эльфами и концерт советской эстрады. 8 января – мастер-класс по росписи фарфора.

Адрес: Свердловская область, с. Обуховское, телефон: 8 (343) 312-67-29

Санаторий «Самоцвет»

Развлечения приготовили и в санатории «Самоцвет». 31 декабря в 22:00 начнется праздничный банкет и шоу-программа. В нее вошли шоу африканских барабанов, выступление музыкантов и актеров, пенная вечеринка. Гостей поздравят не только профессиональный ведущий, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

1 января гости увидят опыты с жидким азотом, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой на забавах, увидят крио-шоу и баян-шоу. 2 января – день пиратских приключений, шоу «Сумасшедший снеговик», «Нескучный цирк». 3 января – спортивные игры, блогерская вечеринка и концерт семейной группы «Something family bang». 4 января – квест с палеонтологами по поиску динозавров, дино-шоу и «Сафари шоу». 5 января – приключения с героями «Щенячьего патруля», тесла-шоу и ансамбль «Покров день». 6 января – шоу мыльных пузырей, рождественская программа «Рождественский посох». 7 января – взятие снежной крепости, конфетти-шоу и танцевальное шоу с участием ростовых кукол. 8 января – приключение с Машей из «Маши и Медведя» и вечерний караоке-батл.

Для детей все каникулы будут работать аниматоры. Актеры подготовили по две программы детских развлечений на каждый день. Взрослые посетители санатория каждый вечер могут участвовать в вечерней шоу-программе. Их также ждут дискотеки и караоке-вечеринки. Мастер-классы по изготовлению подарков и сувениров будут проходить каждые три дня.

Для гостей комплекса будут организованы экскурсии в Арамашево, Горницу, Деевский музей.

Из спа-процедур будут доступны альфа-капсула, обертывания, кедровая бочка, русская баня и сауна, а также услуги косметолога и специалистов салона красоты.

Адрес: Свердловская область, Алапаевский р-н, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 29, телефон: 8 (343) 379-47-92

Санаторий «Белый камень»

Ментальное и физическое восстановление обещают в санатории «Белый камень». Здесь подготовлены две программы, разграниченные по дням.

Первая касается самого празднования Нового года. Она длится с 31 декабря по 2 января. Гостей санатория ждут праздничный ужин, шоу-программа с ведущим и артистами, салют, зимние забавы и развлекательная программа на второй день.

Вторая программа – досуг на новогодних каникулах. Она начинается со 2 января и продолжается до 8 января. Можно выбрать любую программу пребывания: с лечением, без лечения, детокс, антистресс. К примеру, тут есть лимфодренажный массаж с обертыванием, прием лечебных ванн, посещение сауны и фиточаи.

Адрес Свердловская область, Асбестовский городской округ, поселок Белокаменный, телефон: 8 (343) 204-71-78

Санаторий «Леневка»

Санаторий стал победителем в номинации «Компания года» в конкурсе «Золотая услуга Свердловской области - 2022» и был признан лучшим в конкурсе «Уральская звезда - 2022». Сейчас у санатория залит каток, а прилегающая территория украшена крупными светодиодными конструкциями на новогодний лад.

31 декабря гостей санатория ждут новогодний банкет с концертной программой для отдыхающих по путевке. Стоимость банкета для взрослых составляет 3000 рублей, для детей от 4 до 14 лет – 1500 рублей, дети до 4 лет – бесплатно.

Все каникулы будут продолжаться лечебные программы: сердечно-сосудистых заболеваний, ЛОР-заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы. Есть также программа восстановления после перенесенного коронавируса, программа очищения и омоложения. Также возможно санаторно-курортное лечение для детей после 4 лет с консультацией педиатра, аппаратная физиотерапия, аэроионотерапия, массажи.

В большом бассейне установлены горки аквапарка. Для детей работает мини-аквапарк и детская комната, где за ними присматривает воспитатель.

Адрес: Свердловская область, Пригородный район, п. Ленёвка, телефон: 8 (3435) 37-86-20

Санаторий «Мельковский»

Специальный заезд санаторий организовал с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Гостей санатория ждут курс оздоровительных процедур, спа и релакс, программа развлекательных мероприятий, мастер-классы для детей и взрослых. 31 декабря состоится праздничный банкет. Также у гостей Екатеринбурга будет возможность увидеть достопримечательности города.

Адрес: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 9, телефон: 8 (343) 358-21-31

Санаторий «Липовка»

Новогодние каникулы можно провести в санатории «Липовка». Здесь находится редкий радоновый источник. Праздничная смена пройдет с 30 декабря 2022 года по 2 января 2023 года. В короткую спа-программу войдут питание, проживание, гидромассаж, бассейн.

Банкет начнется 31 декабря в 22:00. В программе живая музыка, выступления артистов, конкурсы от ведущего, дискотека и праздничный банкет.

При санатории работает аренда лыж и палок для скандинавской ходьбы.

Клиенты санатория могут пройти лечение от заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, кожи, гинекологических и урологических заболеваний.

Адрес: Свердловская область, Режевской район, поселок Липовка, телефон: 8 (3436) 45-80-00

Санаторий «Лесная сказка»

Санаторий «Лесная сказка» решил оправдать свое название и запустил волшебные каникулы для детей и их родителей. С 3 по 8 января команда санатория приглашает в детский санаторий.

За пять дней дети восстановят силы и получат заряд радости на целый год вперед. Их ждут новогодний квест «В поисках сокровищ», мастер-класс по изготовлению кормушки из арахисовой пасты, мастер-классы «Исследования под микроскопом» и «Рисунки на шопере». Также в гости приедет биолог, он проведет для них экскурсию по лесу с биноклями. А еще рамках сказкотерапии дети будут готовить сказку для концерта. Заключительным аккордом станет концерт с новогодней сказкой, созданной вместе. Для концерта ребята будут посещать мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству.

Для мам во время смены пройдут мастер-классы по нутрициологии, макияжу, психологии. На мастер-классе «Дизайн человека» они узнают, как вырастить счастливого ребенка, на встрече с ведущим психологом обсудят свои проблемы. Также для детей и мам будут идти занятия по йоге. Для оздоровления будут доступны спелеокамера, сухие углекислые ванны, ароматические ванны, ручной и аппаратный массаж, кислородные коктейли и фиточай.

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 36, телефон: 8 (3439) 278-340