Труппа возвращалась домой с гастролей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области завершили расследование аварии под Новой Лялей, в которой погибли актрисы кукольного театра Краснотурьинска. Поздним вечером 1 октября труппа возвращалась с гастролей в Первоуральске. На 288-м километре Серовского тракта в автобус театра врезалась фура. От удара 37-летняя Кристина Шварц и 26-летняя Юлия Арабей скончались на месте.

По данным «КП-Екатеринбург», за рулем фуры был 51-летний житель Кушвы Игорь Неделку. Ранее мы пытались связаться с его родственниками, но они отказались от комментариев.

- Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, - сообщили в свердловской прокуратуре.

Юлия Арабей и Кристина Шварц. Фото: Краснотурьинский театр кукол

Также в аварии пострадал 21-летний Егор Старцев. Актер еще нескоро сможет вернуться к работе и по-прежнему находится на больничном.

- Водитель вину признает, - рассказал «КП-Екатеринбург» актер. - Сказал, что отвлекся. А на что именно, пояснить не смог. К работе вернусь нескоро, на больничном буду еще на 2-3 месяца. У меня были сложные переломы.

Уголовное дело Игоря Неделку рассмотрит районный суд Верхотурья. После аварии у дальнобойщика не выявили признаков опьянения.

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