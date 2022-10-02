Тягач выехал на встречную полосу и протаранил автобус с актерами. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области в страшной аварии с тягачом молокозавода погибли две актрисы театра кукол из Краснотурьинска. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, труппа актеров из 16 человек возвращалась домой с гастролей из Первоуральска.

По предварительной версии, грузовик МАН выехал на встречную полосу и протаранил автобус, в котором ехали артисты. Среди погибших 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Пострадал в аварии 21-летней Егор Старцев.

- ЧП случилось на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов. Тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию, он возвращался в свой город из Серова без груза, - отметил полковник Горелых.

Юлия Арабей и Кристина Шварц. Фото: Краснотурьинский театр кукол

51-летнего водителя тягача уже проверили на алкотестере, признаков опьянения не обнаружено.

- Искренние соболезнования родным погибших и творческому коллективу, где они работали, - добавил Валерий Горелых.