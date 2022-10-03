Девушки были главными звездами театра. Фото: Театр кукол Краснотурьинска

Директор театра кукол Краснотурьинска Лариса Мокрушина рассказала об актрисах, погибших в ночной аварии под Новой Лялей. Вечером 1 октября труппа из 16 человек возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. Около 23:00 в автобус театра врезался тягач MAN. Удар пришелся в левую сторону (за водителем), где сидела 37-летняя Кристина Шварц и 26-летнеяя Юлия Арабей. Актрисы погибли на месте аварии, также травмы получил 21-летний Егор Старцев.

Похороны пройдут 6 октября. В ближайшее время театр приостановил показы спектаклей.

Можно сказать, что они выросли у нас. Учились, профессионально становились, - рассказала «КП-Екатеринбург» Лариса Мокрушина. - Кристина была у нас основной актрисой, работала с 2006 года. У нее замечательные роли Софьи Николаевны в спектакле «Бумбараш», Фрекен Бок в постановке «Малыш и Карлсон», в «Алых парусах» роль певички. Юля начала работать еще будучи студенткой. Играла малыша в спектакле про Карлсона, енота в «Крошка Енот», замечательный у нее был Федюнька в «Огневушке», летом у нас с ней вышла премьера спектакля «Про Федота-стрельца». На этой неделе мы показы отменили, с актерами нужно работать психологам. Почти вся труппа была в автобусе, им очень тяжело. Конечно, будем работать дальше. Мы должны это сделать. Ради зрителя, ради девочек.

После столкновения тягач съехал в кювет. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По данным «КП-Екатеринбург», за рулем тягача был 51-летний житель Кушвы Игорь Неделку. Точные причины, по которым он выехал на встречную полосу, пока неизвестны.

- С водителем тягача мы не общались, после аварии было не до этого. Пусть следствие разбирается, их предприятие (кушвинский молокозавод). Скорее всего, похороны пройдут 6 октября в 11:00. Театр у нас небольшой, поэтому у каждого артиста ролей очень много. Девочки работали практически во всем репертуаре. Они были настоящими актрисами. Для них театр был всей жизнью, оно так и получилось, - добавила Лариса Мокрушина.

У Кристины Шварц остался 10-летний сын. Ее супруг Никита отказался от общения с прессой.

- Нет слов и сил, чтобы описать все происходящее. Я очень сильно тебя люблю! – написал муж Кристины Шварц в социальных сетях.

У Кристины Шварц остался муж и сын. Фото: соцсети

Ранее мы общались с пострадавшим в аварии актером. Егор Старцев рассказал о ДТП и погибших коллегах.