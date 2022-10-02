Удар пришелся в левую сторону автобуса, где сидели актрисы. Фото: Театр кукол Краснотурьиснка/ предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области выясняются обстоятельства аварии на Серовском тракте, где в результате столкновения тягача МАН и автобуса скончались две актрисы Краснотурьинского театра кукол. Труппа из 16 человек возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. В районе Новой Ляли грузовик выехал на встречную полосу и протаранил ПАЗ.

Автобус труппы театра кукол. Фото: Краснотурьинский театр кукол «ВКонтакте»

37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей погибли на месте. 21-летнего актера Егора Старцева доставили в районную больницу. У него растяжение шеи и множественные порезы головы.

- Наша группа возвращалась с гастролей из Первоуральска, - рассказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» актер. - Время было позднее, и все спали в автобусе. Проснулся я от сильного удара об стену. Меня стали выводить из автобуса, и я увидел двух людей на полу без движения. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал на встречную полосу. То ли он уснул, то ли что, не ясно. Наш водитель пытался избежать лобового столкновения, стал выруливать, но удар все равно пришелся в бок автобуса. Именно там сидели Юля и Кристина. Это были лучшие люди, которых я знал. У Юли есть муж, а у Кристины остался муж и несовершеннолетний сын.

У Кристины Шварц остался муж и сын. Фото: соцсети

Ранее в полиции сообщали, что у 51-летнего водителя автобуса не было выявлено признаков опьянения.

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