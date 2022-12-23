Какая будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области перед Новым годом-2023

Предновогодняя неделя в Екатеринбурге и Свердловской области будет теплой и малоснежной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине декабря погода в регионе резко стала меняться. От мороза температура воздуха прыгнула к оттепели и обратно, а после опять к нулевым отметкам. Но в последнюю неделю 2022 года умеренные морозы окончательно вернутся.

Погода в Свердловской области перед Новым годом, с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Какой будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области перед Новым годом, рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии. По мнению экспертов, оттепель уйдет из региона в начале предновогодней недели.

- Мощные западные ветры принесли тепло с центральных районов Атлантики. Наступившая оттепель в начале недели сойдет на нет, установится умеренно морозная погода, - сообщает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Погода в Свердловской области 26-30 декабря будет стабильной: ночью в регионе от -12 до -17 градусов по Цельсию, а на севере Свердловской области до -25. Днем столбик термометра будет колебаться в отметках -9... -15 градусов. Также в предновогодние дни возможен небольшой снег. Он начнется в ночь с 27 на 28 декабря и, по предварительным данным, продлится аж до 1 января 2023 года.

Погода в Екатеринбурге 26 декабря будет пасмурной, воздух прогреется до -6 градусов по Цельсию днем, ночью похолодает до -12. 27 декабря в Екатеринбурге погода будет холоднее: днем до -14, ночью -17. Погода в Екатеринбурге 28 декабря 2022 года будет стабильной: и днем и ночью - в районе -13 градусов по Цельсию. Такой же будет погода 29 декабря в Екатеринбурге. 30 декабря в Екатеринбурге погода будет еще теплее: до -12 днем и до -14 ночью.

Отмечать Новый год будет комфортно даже под открытым небом: 31 декабря днем до -10. Погода в новогоднюю ночь будет малоснежной, а температура воздуха будет снижаться до -11 градусов по Цельсию. 1 января 2022 года погода в Екатеринбурге будет баловать уральцев: до -4 градусов по Цельсию днем и до -6 ночью.