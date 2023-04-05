Бренд откроется под новым названием Maag Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург возвращается бренд Zara под новым названием Maag. По информации на официальном сайте магазина, в уральской столице бутики откроются в трех торговых центрах – «Гринвич», «Мега» и «Veer Mall».

Возвращение бренда в России запланировано на апрель 2023 года.

- Магазин в «Гринвиче» откроется в апреле. Конкретную дату мы пока подсказать не можем. Скорее всего, официальной церемонии открытия не будет, - объяснил «КП-Екатеринбург» представитель торгового центра «Гринвич» Илья Клюжин.

В ТЦ «Мега» и Veer Mall назвать точные даты открытия также не смогли. В пресс-службе Veer Mall «Кп-Екатеринбург» пояснили, что даты должна сообщить компания Inditex, которой принадлежит бренд.

Вернутся в Россию под новыми названиями также должны и другие торговые точки группы Inditex: Bershka переименуют в Ecru, Pull&Bear станет DUB, а Stradivarius будет именоваться как Vilet.

Напомним, что магазины объявили о закрытии в России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее бренды уже объявляли о возвращении в Россию в апреле прошлого года, но тогда открытие так и не состоялось.