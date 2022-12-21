«Кондитерский король»: Анастасия Волочкова раскрыла имя своего тайного жениха

Анастасия Волочкова и ее жених. Фото: соцсети Дмитрия Дюрана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная интрига уходящего года о личной жизни Анастасии Волочковой раскрыта. После череды скандалов, связанных с ее именем, балерина поспешила приоткрыть завесу тайны и назвала «КП-Екатеринбург» имя своего загадочного жениха.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

История со свадьбой Волочковой стала привлекать внимание подписчиков в декабре 2022 года. Сразу же после того, как владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачева обвинила светскую львицу в непристойном поведении.

Как рассказывала «КП-Екатеринбург» Елена, Анастасия обратилась к ней с просьбой найти ей мужа. Случилось это во время Недели моды -2022. Мероприятие проходило в уральской столице, а балерину пригласили туда в качестве звездного гостя. В брачном агентстве Волочковой сразу же нашли трех кандидатов, но все они отказались от возможности сыграть свадьбу с известной дивой.

По словам основательницы агентства, звезда выдвинула строгие требования: мужчина должен быть богат, обеспечивать все ее балетные проекты, а также ее отпуск на Мальдивах. Закончились поиски спутника жизни скандалом. Опять же со слов Елены, Анастасия назвала и ее, и всех ее клиентов «идиотами», после чего продемонстрировала знаменитый шпагат перед мужем Елены.

В ответ на обвинения уральской свахи, Волочкова решила выдать «КП-Екатеринбург» свою главную тайну в качестве железного аргумента: никаких спутников в Екатеринбурге она не искала, ведь у нее скоро свадьба.

Анастасия Волочкова рядом с автомобилем жениха. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Затем в социальных сетях тоже самое она поведала своим подписчикам. Сначала она рассказала про сотни белых роз, подаренных ее любимым, а потом поделилась радостью о внезапной помолвке, выложив фото на фоне Mersedes.

«ФАЛЬШИВОЕ ФОТО»

Информацию о будущем супруге балерина выдавала по крупицам. Но особенно запомнился подписчикам ее крайний пост в соцсетях. На фотографии Волочкова в костюме Снегурочки обнимает таинственного мужчину в образе Деда Мороза.

- Я приняла решение, что наша свадьба с любимым будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик, - подписала фотографию Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова с женихом. Фото: соцсети Волочковой

Однако большинство подписчиков вместо того, чтобы разделить радость главной балерины страны, стали ее высмеивать. Некоторые решили, что Анастасия «приделала» себя рядом с женихом.

- Фотошопница ты наша! Даже ступеньки на лестнице с правой стороны от стыда решили пропасть, - дерзили в комментариях подписчики Анастасии.

КОНДИТЕРСКИЙ КОРОЛЬ

Пока фанаты балерины делятся на два лагеря, тех, кто ждет свадьбу, и тех, кто ждет ее громкого расставания с возлюбленным, сама она наконец рассказала, кем же оказался ее избранник.

- Это президент кондитерской компании Family Dessert. Он занимается развитием мануфактур в разных странах мира по производству десертов и тортов. Они, кстати, очень вкусные, на мои мероприятия он неоднократно их дарил, - призналась «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

Дмитрий Дюран, жених Волочковой. Фото: соцсети Дмитрия Дюрана

Президентом Family Dessert является Дмитрий Дюран. Балерина называет его просто Димой, но чаще Дедом Морозом: история со свадьбой для нее словно новогодняя сказка. По словам самой Анастасии, с Дмитрием она познакомилась, когда кондитер привез на ее спектакль сладости для детей-участников. В костюме Деда Мороза Дмитрий приезжал к Анастасии домой.

Анастасия признается, за всеми слухами и хейтом в ее сторону в интернете не следит. Для нее сейчас на первом месте подготовка к торжеству и отпуску на Мальдивах. Главной проблемой для пары, как ни странно, стали олени. Они должны стать неотъемлемой и обязательной частью праздника в Лапландии, но найти их непросто, да и сама локация уже под вопросом.

- Моя свадьба должна была быть в Лапландии, но мы сейчас думаем. Все-таки наш Дед Мороз родом из Великого Устюга, а в Лапландии – Санта Клаус, - рассказывает Анастасия.

Она отмечает, что на самом деле ей абсолютно не важно, где пройдет торжество. Единственное, в чем она уверена наверняка – свадьба пройдет после 20 января в 2023 году.

- Это будет зима, красивые русские сани, свадебного платья мне не надо, я буду в костюме Снегурочки. Моя прихоть: хочу, чтобы сани везли три оленя, - подытожила балерина.

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