«Демонстрировала шпагат моему мужу»: сваха из Екатеринбурга обвинила Анастасию Волочкову в непристойном поведении

На фото Анастасия Волочкова и Елена Толкачева. Фото: социальные сети Елены Толкачевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сваха из Екатеринбурга обвинила известную на всю страну балерину Анастасию Волочкову в непристойном поведении. Основательница агентства знакомств в Екатеринбурге Елена Толкачева рассказала «КП-Екатеринбург», что Волочкова обратилась в ее брачное агентство за помощью.

НУЖЕН МУЖ-ОЛИГАРХ

- С Анастасией мы познакомились на «Неделе моды» - 2022 в Екатеринбурге. Наше агентство было партнерами мероприятия, а Волочкова была на нем в качестве звездного гостя, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елена Толкачева. – Критерии балерина выставила следующие: ей нужен мужчина-олигарх, который будет мужем, любовником и спонсором всех ее балетных проектов.

Владелица агентства согласилась помочь. С ее слов она не взяла за это ни рубля. Елене Толчкачевой было лестно, что звезда российского шоу-бизнеса лично обратилась к ней. Елена подобрала на роль жениха и спонсора балерины троих мужчин.

- Не олигархи, но кандидаты приличные, с хорошим и стабильным заработком. Услышав имя будущей невесты, все трое наотрез отказались с ней встречаться. Причина одна: скандальная репутация Волочковой, - продолжает Елена Толкачева.

Анастасия Волочкова на Неделе Моды-2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТВЕЗИТЕ ДАМУ НА МАЛЬДИВЫ

По словам Елены, в это же время от балерины последовал следующий запрос. Найти уже не мужа, а спутника на Мальдивы. Якобы Волочкова уже забронировала гостиницу на курорте, а теперь нужен тот, кто ее туда отвезет на частном самолете. Чтобы обсудить детали Анастасия назначила Елене встречу в московском ресторане.

- Уже в ресторане Волочкова, будучи подвыпившей, сказала, что я и все мои клиенты «идиоты», да и что за агентство такое, которое не может подобрать ей достойных мужчин. Наш разговор сошел на нет после того, как она начала перед лицом моего мужа раздвигать ноги и показывать шпагат, - возмущается владелица агентства. - Все действие сопровождалось фразой «Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат».

Сама Анастасия Волочкова опровергла все обвинения в свой адрес.

- Я не понимаю, о чем идет речь. Если речь идет о ком-то, кто хочет пропиариться за счет моего имени, скажу, что таких очень много. Мои чувства сейчас преисполнены радостью и счастьем, - заявила «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

Напомним, что балерина на Уральской Неделе Моды произвела фурор в свадебном платье. Она вышла на подиум и поразила публику белоснежным платьем. В финале показа балерина также исполнила свою песню и призналась в любви Екатеринбургу.