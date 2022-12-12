«У меня скоро свадьба»: Анастасия Волочкова ответила на обвинения уральской свахи

Анастасия Волочкова стала моделью на Неделе Моды-2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Волочкова дерзко ответила основательнице уральского агентства знакомств Елене Толкачевой после обвинения в непристойном поведении. Напомним, владелица брачного агентства рассказала «КП-Екатеринбург», что балерина обратилась к ней за помощью в поиске мужа. По словам Толкачевой, Волочкова выставила определенные требования касательно будущего спутника.

- Ей нужен мужчина-олигарх, который будет мужем, любовником и спонсором всех ее балетных проектов, - уверяла в разговоре с «КП-Екатеринбург» Елена Толкачева.

Женщина подобрала трех кандидатов. Но встречаться с Анастасией мужчины отказались, сославшись на ее скандальную репутацию. После этого, по словам Елены Толкачевой, Анастасия повела себя некорректно.

- В ресторане Волочкова, будучи подвыпившей, сказала, что я и все мои клиенты «идиоты», да и что за агентство такое, которое не может подобрать ей достойных мужчин. Наш разговор сошел на нет после того, как она в начала перед лицом моего мужа раздвигать ноги и показывать шпагат, - возмущается владелица агентства. - Все действие сопровождалось фразой «Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат».

Анастасия Волочкова на выступлении в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Анастасия Волочкова в разговоре с «КП-Екатеринбург» четко дала понять: никаких спутников жизни она не ищет.

- У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви, - заявляет «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова. – Если речь о ком-то, кто хочет пропиариться за счет моего имени, то таких очень много.

Раскрывать карты, кто этот загадочный мужчина балерина наотрез отказалась. Говорит, что пока это огромный секрет. Сейчас она занята репетициями своих выступлений. К тому же во время одного из шоу она серьезно поранила руку.

- Мои чувства сейчас преисполнены радостью и счастьем: встретила свою любовь, устроила на сцене настоящую феерию, пусть и с окровавленной рукой, а меня спрашивают про какую-то чушь. Сами в ней и варитесь и уходите из моего творческого пространства, - заключила Анастасия Волочкова.

Добавим, что в ноябре Анастасия Волочкова приезжала в Екатеринбург на «Неделю моды»-2022. Здесь она произвела фурор, выйдя на подиум в свадебном платье.

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