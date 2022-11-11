Анастасия Волочкова в образе невесты произвела фурор на Неделе моды в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова предстала в белоснежном платье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Неделе моды в Екатеринбурге прошел эксклюзивный показ московского дизайнера Джемала Махмудова. Одной из моделей на нем стала известная балерина Анастасия Волочкова.
Она вышла на подиум и поразила публику белоснежным платьем. В финале показа балерина также исполнила свою песню и призналась в любви Екатеринбургу.
Анастасия Волочкова произвела фурор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В этом городе живут светлые, искренние и замечательные люди. Искренность – это достаточно редкое качество на сегодняшний день. Но я хочу, чтобы мы все дружили и были искренними. Во всяком случае, знайте, в моем лице у вас есть настоящий друг, - сказала в конце выступления Волочкова.
На модном показе были представлены и другие блистательные образы. Многие наряды шили специально для Недели моды. Предлагаем посмотреть самые эффектные из них.
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще больше фото с показа вы можете посмотреть здесь
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