Анастасия Волочкова в образе невесты произвела фурор на Неделе моды в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова предстала в белоснежном платье Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Неделе моды в Екатеринбурге прошел эксклюзивный показ московского дизайнера Джемала Махмудова. Одной из моделей на нем стала известная балерина Анастасия Волочкова.

Она вышла на подиум и поразила публику белоснежным платьем. В финале показа балерина также исполнила свою песню и призналась в любви Екатеринбургу.

Анастасия Волочкова произвела фурор Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом городе живут светлые, искренние и замечательные люди. Искренность – это достаточно редкое качество на сегодняшний день. Но я хочу, чтобы мы все дружили и были искренними. Во всяком случае, знайте, в моем лице у вас есть настоящий друг, - сказала в конце выступления Волочкова.

На модном показе были представлены и другие блистательные образы. Многие наряды шили специально для Недели моды. Предлагаем посмотреть самые эффектные из них.

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ Джемала Махмудова на Неделе моды 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще больше фото с показа вы можете посмотреть здесь

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