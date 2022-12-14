«Хотела скрыть отношения»: Анастасия Волочкова раскрыла подробности личной жизни после скандала с уральской свахой

Анастасия Волочкова сфотографировалась с розами, которые подарил избранник. Фото: социальные сети Волочковой

После скандала с уральской свахой Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам о своих новых отношениях. Напомним, что балерина заявила о скорой свадьбе после того, как владелица агентства знакомств из Екатеринбурга обвинила ее в непристойном поведении. По словам Елены Толкачевой, Волочкова попросила ее найти ей мужа. К будущему избраннику звезда выставила завышенные требования: нужен олигарх, обеспечивающий все ее балетные проекты.

Однако кандидаты, которых подобрала Елена, встречаться с Волочковой отказалась. После этого балерина встретилась с Толкачевой в московском ресторане, где и выместила все свое негодование.

- В ресторане Волочкова, будучи подвыпившей, сказала, что я и все мои клиенты «идиоты», да и что за агентство такое, которое не может подобрать ей достойных мужчин. Наш разговор сошел на нет после того, как она в начала перед лицом моего мужа раздвигать ноги и показывать шпагат, - возмущалась владелица агентства. - Все действие сопровождалось фразой «Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине, как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат».

Волочкова в разговоре с «КП»-Екатеринбург опровергла все обвинения. С ее слов, никаких мужчин через агентства она не искала, ведь недавно встретила любимого.

- У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? - заявляла «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова в свадебном наряде на Неделе Моды-2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда звезда российского шоу-бизнеса раскрывать подробности об отношениях отказалась. Она назвала это личным секретом. Однако через несколько дней Волочкова выложила пост, в котором официально рассказала о счастливых отношениях. Ее мужчина подарил ей огромное количество белых роз.

- Я хотела скрыть эмоции и отношения с моим мужчиной, но не удержалась! Часть этих роз в моей спальне. Вся эта оранжерея из белых роз распределена в отдельные пластиковые конструкции. Мы и вдвоем сфотографировались в этом цветнике. Но не могу пока поделиться таким фото. Просто порадуйтесь за меня, кто может и желает мне добра, - пишет Анастасия Волочкова на своей странице в социальных сетях.

Имя загадочного спутника Волочкова все еще скрывает. При этом, владелица брачного агентства в Екатеринбурге Елена Толкачева заявляла, что балерина ищет себе вовсе не мужа, а лишь спонсора для поездки на Мальдивы в новогодние каникулы. В своих социальных сетях Толкачева предлагает своей аудитории ставить ставки: состоится ли анонсированная свадьба или же балерина все же ограничится совместным отпуском на курорте.