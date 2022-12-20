«Фотошопница ты наша»: подписчики уличили Анастасию Волочкову в поддельных фото с женихом

Анастасия Волочкова в свадебном платье на Неделе моды-2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

После скандала с уральской свахой Анастасия Волочкова раскрывает все больше подробностей о своей личной жизни. Вот только в их правдивости фанаты сомневаются. Балерину обвиняют в увлечении фотошопом и использовании «липовых» фотографий.

Напомним, что в ноябре балерина обратилась за помощью в поиске мужа к Елене Толкачевой, владелице брачного агентства знакомств в Екатеринбурге. Они познакомились, когда Волочкова приезжала на Уральскую Неделю моды-2022. Увы, поиски спутника жизни зашли в тупик, так как все кандидаты отказались от возможности предложить руку и сердце героине российской светской хроники.

По словам самой Елены, закончилось все оскорблениями со стороны балерины и шпагатом, который Анастасия исполнила прямо перед ее мужем. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Волочкова опровергла обвинения в свой адрес и заявила о том, что у нее скоро свадьба.

- У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Мой любимый признался мне в любви, - заявляла «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

Через пару дней после резкого заявления звезда шоу-бизнеса опубликовала пост, в котором рассказала о спонтанной и совершенно неожиданной для нее помолвке. Имя загадочного спутника Волочкова продолжает упорно держать в секрете.

Фото Анастасии Волочковой в день помолвки. Фото: соцсети Волочковой

Его личность раскрывается по крупицам: сначала мы видим сотни белых роз, которые он подарил, затем фото Анастасии возле автомобиля Mersedes, в котором он сделал ей предложение. Фанаты все это время гадают, когда же долгожданная свадьба, а основательница агентства знакомств Елена Толкачева своей аудитории предлагает делать ставки, долго ли продлятся любовные отношения главной балерины страны.

19 декабря балерина публикует очередной интригующий пост. В нем она раскрывает сразу несколько тайн: ответы на вопросы когда и где пройдет ее долгожданная свадьба.

- Я приняла решение, что наша свадьба с любимым будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик, - откровенничает на страницах в социальных сетях Анастасия Волочкова.

Фото с женихом Анастасии Волочковой. Фото: соцсети Волочковой

На фото двое: тот самый ненаглядный в костюме Деда Мороза и сама Анастасия, в образе Снегурочки. Все бы ничего, только в комментариях посыпались колкости:

- А фото ненастоящее: Дед Мороз отдельно, Снегурка сама по себе, - пишут подписчики звезды.

Фанаты заметили неладное, будто бы Волочкова «прифотошопила» себя к фотографии, особенно внимательные обратили внимание и на то, что балерина не стоит на ступеньках, а словно «летает в воздухе».

- Фотошопница ты наша! Даже ступеньки на лестнице с правой стороны от стыда решили пропасть, - дерзят в комментариях подписчики Анастасии.

Кстати, Мальдивы в ее посте были упомянуты не просто так. Изначально, когда в уральском агентстве знакомств ее обвинили в непристойном поведении, рассказали еще и то, что балерина ищет не мужа, а временного спутника на курорте.

По словам Елены Толкачевой, Волочковой нужен был спонсор, который оплатит весь отпуск. Эти обвинения Анастасия тоже опровергла.

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