В квартире Екатеринбурга, где скончалась молодая пара, нашли наркотики

Радмир и Виктория переехали в квартиру на Таганской два месяца назад. Фото: соцсети/ читатель «КП»

В квартире на Эльмаше, где погибла молодая пара, воспитывавшая двоих детей, силовики нашли наркотики. По сообщениям источника «КП-Екатеринбург», это был метадон.

При этом родственники 25-летней Виктории на вопрос о возможных причинах смерти, в числе которых и передозировка наркотиками, заявили, что «не верят в такое».

Напомним, что тела 29-летнего молодого человека Радмира и его супруги были обнаружены 16 марта, усилиями соседей и группы быстрого реагирования дверь квартиры удалось вскрыть.

Двое малышей три дня сидели взаперти рядом с телами родителей Фото: Олег ГАЛИМОВ

Предположительно они скончались еще 12 марта, и все это время в квартире находились их дети: двухлетний мальчик и его трехмесячная сестренка. Сразу после вскрытия квартиры их увезли в больницу с сильным обезвоживанием. После госпитализации в Минздраве сообщили, что состояние малышей стабилизировалось.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.