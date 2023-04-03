В квартире Екатеринбурга, где скончалась молодая пара, нашли наркотики

Радмир и Виктория переехали в квартиру на Таганской два месяца назад. Фото: соцсети/ читатель «КП»
В квартире на Эльмаше, где погибла молодая пара, воспитывавшая двоих детей, силовики нашли наркотики. По сообщениям источника «КП-Екатеринбург», это был метадон.
При этом родственники 25-летней Виктории на вопрос о возможных причинах смерти, в числе которых и передозировка наркотиками, заявили, что «не верят в такое».
Напомним, что тела 29-летнего молодого человека Радмира и его супруги были обнаружены 16 марта, усилиями соседей и группы быстрого реагирования дверь квартиры удалось вскрыть.
Двое малышей три дня сидели взаперти рядом с телами родителей
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Предположительно они скончались еще 12 марта, и все это время в квартире находились их дети: двухлетний мальчик и его трехмесячная сестренка. Сразу после вскрытия квартиры их увезли в больницу с сильным обезвоживанием. После госпитализации в Минздраве сообщили, что состояние малышей стабилизировалось.
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».
- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.