«Цирк с аморальными шутками»: на Урале похоронщика обвинили в издевательствах над покойными

Похоронщик снимал видео и распространял в сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга обвинила сотрудника похоронного бюро в непристойном поведении на рабочем месте. По словам девушки, которая обратилась в редакцию «КП-Екатеринбург» работник Дома прощания «Вознесение» снимал видео с умершими, в том числе и с похорон, после чего выкладывал записи в Telegram. Видеозаписи и фотографии сопровождались подписями в виде шуток, на некоторых видео наложена веселая музыка.

- Он ведет Telegram-канал, то есть абсолютно каждый может все это найти и прочитать. Когда я увидела это в первый раз, подумала, что он просто дурачок. Но когда подобный черный юмор стал продолжаться дальше, мы решили это дело остановить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елизавета.

«УГРОЖАЛ, ЧТО УЗНАЕТ ТОЧНЫЙ АДРЕС»

Скриншот обсуждения шуток сотрудника. Фото: предоставлено Елизаветой

Обращаться в полицию неравнодушные граждане пока не стали. Вместо этого они направили все видео и фото напрямую в похоронное бюро, а именно сотруднику охраны – его номер указан в 2GIS.

- Охранник нас искренне поблагодарил за наше желание прекратить этот цирк с аморальными шутками, когда у других горе. Наши скриншоты он передал начальству, - уточняет Елизавета.

Однако последствий для шутника не последовало. Более того, парень выяснил, кто именно решил на него пожаловаться в бюро.

Скриншот обсуждения шуток сотрудника. Фото: предоставлено Елизаветой

- Ему просто переслали сообщение от моего имени. Нам с подругой посыпались угрозы: он писал, что мы должны «по-хорошему все удалить, если не хотим никаких последствий». Угрожал, что найдет наш точный адрес и место работы, если мы не согласимся на «сделку», - рассказывает пострадавшая.

Со слов сотрудника, как рассказывает Елизавета, максимум, что ему угрожало за фото и видео покойников – лишение премии.

Скриншот обсуждения шуток сотрудника. Фото: предоставлено Елизаветой

ПОДСТАВНОЙ СОТРУДНИК

В Доме прощания «Вознесение» утверждают совсем обратное. Как оказалось, там уверены, что этот человек – подставной. Кто-то намеренно его заслал в компанию, чтобы совершить такие аморальные действия.

- Я в этой сфере работаю больше 20-ти лет. За это время я ни разу не сталкивалась с подобными случаями. У меня сотрудники работают по несколько лет, все как один понимают, что такое горе. Тут же человек появляется на пару дней, творит такое и исчезает, - сообщает «КП-Екатеринбург» управляющий директор похоронного дома Наталья Гузаирова.

Наталья рассказывает, что автор фото и видео даже не успел устроиться официально. Весь контент он сумел снять за несколько дней, после чего просто пропал. Поэтому в «Вознесении» считают, что такое его попросили сделать какие-то недоброжелатели.

Связаться с самим виновником скандала на момент публикации не удалось. Известно, что после огласки его публикаций, свой Telegram-канал он закрыл, стерев все, что связано с умершими людьми.